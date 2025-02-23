طلاب هندسة المطرية يبتكرون مشروع تحويل مياه البحر لكهرباء ويحصدون المركز الثانى بمسابقة عالمية

محمد صبحى

حقق فريق Rehydro Team من كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان إنجازاً دولياً مرموقاً في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، فقد حصد الفريق المركز الثاني والميدالية الفضية في المسابقة الدولية MTE2025: IIA INTERNATIONAL INNOVATION AWARD في فئة الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، والتي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك بمشاركة 438 مشروعاً من مختلف دول العالم.

جاءت هذه المشاركة المتميزة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية.

وتمكن الفريق، الذي يقوده الدكتور محمد جمال حسن، من تقديم مشروع مبتكر حول "توليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر الناتج من مياه البحر المحلاة". كما نجح الفريق في الحصول على ميدالية التطوير الدولية المقدمة من منظمة SARAWAK المتخصصة في البحث والتطوير الدولي.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتميز للبحث العلمي في الجامعة وقدرة طلابها على المنافسة عالمياً. وأضاف: "نحن فخورون بإنجازات أبنائنا الطلاب وحرصهم على تقديم حلول مبتكرة لمشكلات الطاقة العالمية."

وقد أشاد الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد كلية الهندسة بالمطرية، بجهود الفريق قائلاً: "يمثل هذا الإنجاز ثمرة للجهد المتواصل والعمل الدؤوب للطلاب وأعضاء هيئة التدريس. إن مثل هذه المشاريع المبتكرة تفتح آفاقاً جديدة في مجال الطاقة المتجددة وتؤكد قدرة شبابنا على المنافسة في المحافل الدولية."

ضم الفريق الفائز نخبة من طلاب كلية الهندسة بالمطرية وهم: محمد أشرف أحمد دسوقي، محمد نبيل غويطات، مؤمن مصطفى كمال، مهند وليد الشحات، ومحمد أشرف عبد المنعم. وقد أثبت هؤلاء الطلاب قدرتهم على تقديم حلول مبتكرة في مجال الطاقة المستدامة، مما يبشر بمستقبل واعد للبحث العلمي في مصر.