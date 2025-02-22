محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بالمحافظة

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود اللجنة السكانية في ملف تحسين الخصائص السكانية بمركز ومدينة القنطرة غرب، حيث قام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بإطلاق مبادرة "الألف يوم"، والتي تضمنت عقد امتحانات محو الأمية الأسبوع الأول لـ 15 لجنة امتحانية في جميع قرى القنطرة غرب لعدد 873 دارسا، وكذلك عقد امتحانات الأسبوع الثاني لعدد 8 لجان امتحانية بالقنطرة غرب لعدد 450 دارسا.

وأكدت نورهان سيد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الفرع يقوم بالتعاون مع كافة المشاركين باللجنة السكانية بالمحافظة، للعمل بكافة محاور الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمركز ومدينة القنطرة غرب وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، من خلال عقد امتحانات محو الأمية بأماكنهم لتسهيل الأمر عليهم ،كما تم تنفيذ دورة تدريبية للمدرسين الجدد بالقنطرة غرب لتنفيذ الدورات والامتحانات للمتسربين من التعليم وكذلك ممن لم يحالفهم الحظ في التعليم في أماكن قريبة من سكنهم وأماكن تواجدهم بالإضافة إلى ندوة عن أهمية التعليم بالنسبة للفرد والمجتمع بوحدة التضامن الاجتماعي بالقنطرة غرب.

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على دعمه الكامل لحل كافة القضايا المتعلقة بالقضية السكانية، ووضع حلول خارج الصندوق قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن كافة إمكانيات المحافظة وأجهزتها مسخرة لهذه القضية.

مشيرًا أن الدولة هدفها الأساسي هو المواطن والارتقاء بجودة حياته بشكل عام، من خلال تعزيز حقوق الإنسان والاهتمام بتقديم الرعاية الصحية المثلى من أجل الاستثمار في العامل البشري وتدريبه لتلبية احتياجات سوق العمل الذي يؤدي بدوره للنهضة الاقتصادية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه بضرورة تكثيف كافة جهود مؤسسات الدولة؛ لتوعية النشء والشباب بخطورة الزيادة السكانية الغير منظمة وأضرار الزواج المبكر ونشر الوعي عن طريق الاستعانة بالشباب، بجانب دور الأوقاف والأزهر الشريف والكنائس في التواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالقضايا السكانية من خلال الكتب السماوية والرسائل الدينية.

وأوضح ضرورة مخاطبة كل فئة من المواطنين حسب مستواها الثقافي؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التوعية بالقضية السكانية لأن مخاطبة كل فئة حسب ثقافتها سيسهل عملية وصول رسائل الوعي إليهم مما يحقق نتائج إيجابية.

وثمن جهود كافة القائمين على ملف القضية السكانية من أجل وضع حلول جذرية لهذه القضية ومعالجة المشاكل والمعوقات وتذليلها.