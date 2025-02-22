إزالة 16 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 25 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 8 حتى 28 فبراير الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وشهد اليوم السبت، تنفيذ 16 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 2038م2، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة فايد، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة فايد، ونائب رئيس مركز ومدينة فايد، وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن تنفيذ إزالة لعدد 16حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بولاية الصرف الزراعي، على مساحة 2038م2عبارة عن مباني وأسوار من غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جدير بالذكر، أن الموجة 25 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 8 حتى 28 فبراير 2025، والمرحلة الثانية في الفترة من 8 حتى 28 مارس 2025 والمرحلة الثالثة في الفترة من 5 حتى 25 إبريل 2025.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

