افتتاح مسجدين بعد الإحلال والتجديد وقافلة للواعظات بأوقاف الدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت مديرية الأوقاف بالدقهلية عن افتتاح مسجدين بعد الإحلال والتجديد، اليوم الجمعة، وإنطلاق قافلة دعوية للواعظات شملت مقرأة لهن بمدينة المنصورة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الخاصة بمديرية أوقاف الدقهلية.

وشملت الخطة إحلال وتجديد مسجد هيكل باشا الكبير بقرية كفر غنام التابع لمركز السنبلاوين، ومسجد فهمي خليل بالمعصرة التابعة لمركز بلقاس، وقد قام مديري الإدارات المسئولة عن هذه المساجد بمتابعة الافتتاحات وأداء خطبة الجمعة اليوم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف مباشر من الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، وبمتابعة الدكتور محمد حسين، مدير عام الدعوة، والمراكز الثقافية بالدقهلية.



أثناء الافتتاح



جانب من افتتاح المسجد اليوم