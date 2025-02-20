‎أطباء أسنان دفعة 2023 يطالبون بتكليفهم من وزارة الصحة

كتبت آية دعبس

طالب أطباء أسنان خريجى دفعة 2023، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالنظر إليهم بعين الرأفة وإعلان حركة التكليف الخاصة بالدفعة كاملة في وزارة الصحة، حيث صدر مؤخرا قرار بأن التكليف حسب الاحتياج، قرابة وصولنا لسنة الامتياز، وبعد انفاق تكاليف كثيرة علي الدراسة.

‎وأوضح أطباء دفعة طب الأسنان 2023، أن عدد خريجى الدفعة يقدر بحوالى 12 ألف طبيب وطبيبة، مما يعنى تأثر عددا كبير من الأطباء سلبا بالقرار.

وكانت قد أكدت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر دعمها لأبنائها الأطباء دفعة 2023 في كل خطواتهم للحصول على حقهم القانوني في التكليف، وتابعت: والنقابة العامة لأطباء الأسنان إذ تُقدر قلق أبنائها وغضبهم بشأن ضبابية المشهد الخاص بتكليفهم وتتابع عن كثب كل التطورات الخاصة بملف تكليفهم وإذ تناشد أيضاً أبنائها بعدم الإنسياق حول الشائعات التي يروجها البعض لأغراض غير معروفة.

وقد أوضحت النقابة، مطلع العام الجارى، إنه خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، أكدت اللجنة أن الاحتياجات الواردة من مديريات الشئون الصحية والجهات الخارجية تقدر بـ 950 طبيب أسنان فقط، في حين أن إجمالي عدد الدفعة يقترب من 10 آلاف طبيب أسنان، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة بالإجماع على إجراءات إعلان تكليف دفعة 2022 كاملة، وقد طالبت بمد أجل تنفيذ قرار تغيير نظام التكليف ليكون بالاحتياج بدءا من 2025، لمدة عامين آخرين حرصا علي مستقبل الأطباء الدارسين الذين بدأوا حياتهم التعليمية، آملين أن يتم تكليفهم في وزارة الصحة فور تخرجهم كما هو متبع في السنوات السابقة.