نقابة أطباء الأسنان تُشكل لجنة لمتابعة تكليف دفعة 2023

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لمتابعة حق الأطباء خريجين دفعة 2023 في التكليف بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن ذلك فى إطار حرص النقابة على مصلحة أعضائها ودعماً لحق أطباء دفعة 2023 فى التكليف.

وأوضحت أن تشكيل اللجنة، جاء بعد عقد مجلس النقابة لاجتماع مع ممثلين عن دفعة 2023، لبحث أخر تطورات ملف التكليف الخاص بهم، ودعم طلباتهم المشروعة.

كانت قد قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، أكدت اللجنة أن الاحتياجات الواردة من مديريات الشئون الصحية والجهات الخارجية تقدر بـ 950 طبيب أسنان فقط، في حين أن إجمالي عدد الدفعة يقترب من 10 آلاف طبيب أسنان، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة بالإجماع على إجراءات إعلان تكليف دفعة 2022 كاملة، وقد طالبت بمد أجل تنفيذ قرار تغيير نظام التكليف ليكون بالاحتياج بدءا من 2025، لمدة عامين آخرين حرصا علي مستقبل الأطباء الدارسين الذين بدأوا حياتهم التعليمية، آملين أن يتم تكليفهم في وزارة الصحة فور تخرجهم كما هو متبع في السنوات السابقة.