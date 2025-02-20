اليوم السابع
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الخميس، 20 فبراير 2025 03:53 م
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وزير التموين يوجه باستمرار ضخ السلع الغذائية واللحوم بمعارض أهلا رمضان 2025

الخميس، 20 فبراير 2025 03:05 م
وزير التموين يوجه باستمرار ضخ السلع الغذائية واللحوم بمعارض أهلا رمضان 2025 خلال تفقد رئيس الوزراء معرض أهلا رمضان بمدينة نصر
كتب مدحت وهبة

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وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية للمواطنين من خلال معارض أهلا رمضان 2025  المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة  منتجات السكر وزيت الطعام والأرز والمرونة وجميع السلع الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات بتخفيضات تصل إلى 30%.

وتنفيذا لتكليفات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حرصت الشركة القابضة للصناعات الغدائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة ضخ السلع الغذائية واللحوم الطازجة وكافة ما تحتاجه الاسرة المصرية من سلع وتوفيرها في الهايبر التابع للشركة بـ معرض أهلا رمضان2025 الرئيسي بمدينة نصر وكذلك فى  فروع معارض اهلا رمضان ومنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة وأسواق اليوم الواحد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية حيث تحرص الوزارة على طرح منتجات بأعلى جودة وبأسعار اقل من الأسواق الأخرى خاصة بعد نجاح الدكتور شريف فاروق وزير التموين  تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات الأساسية واللحوم والداوجن يكفى لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.







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وزير التموين

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

معرض اهلا رمضان 2025

معارض اهلا رمضان 2025 ن أسواق اليوم الواحد

هايبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية

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