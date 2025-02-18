اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 فبراير 2025 03:51 م
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هايبر القابضة تطرح اللحوم الطازجة بمعرض أهلا رمضان بمدينة نصر

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 03:00 م
هايبر القابضة تطرح اللحوم الطازجة بمعرض أهلا رمضان بمدينة نصر هايبر القابضة تطرح اللحوم الطازجة بمعرض أهلا رمضان
كتب مدحت وهبة

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تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية  التابعة لـ وزارة التموين فى توفير منتجات السلع الغذائية بكافة أنواعها واللحوم  الطازجة والدواجن والخضراوات والفاكهة بـ معرض أهلا رمضان الرئيسي 2025 بمدينة نصر  حيث تم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 275 جنيها .

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  في نشر أسواق اليوم الواحد  في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، حيث تتميز هذه الأسواق بإتاحة السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء مما يقلل حلقات تداول المنتجات، وبالتالي تنخفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك، كما تتميز بتواجد شركات القطاع الخاص بجانب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الأمر الذى يؤدي إلى تنافسية في أسعار السلع لصالح المواطن، و يحصل المستهلك على سلع ذات جودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى، كما تطرح الوزارة السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قد افتتح برفقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  مساء الاحد الماضى معرض"أهلا رمضان 2025 الرئيسى بمدينة نصر بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر .







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وزير التموين

وزارة التموين

شريف فاروق

القابضة للصناعات الغذائية

معرض اهلا رمضان الرئيسي 2025

معارض اهلا رمضان

سعر اللحوم الطازجة بمعرض اهلاً رمضان بمدينة نصر

سعر اللحوم الطازجة بمعرض اهلا رمضان

افتتاح معرض اهلا رمضان 2025 بمدينة نصر

افتتاح معارض أهلا رمضان بمدينة نصر 2025

افتتاح معارض اهلا رمضان 2025

موعد افتتاح معرض اهلا رمضان 2025 الرئيسي بمدينة نصر

معرض اهلا رمضان بمدينة نصر

موعد افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة نصر

أسواق اليوم الواحد



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