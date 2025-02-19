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هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن تناول الأدوية للحوامل.. تفاصيل

الأربعاء، 19 فبراير 2025 03:31 م
هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن تناول الأدوية للحوامل.. تفاصيل هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء إن الهرمونات والفيتامينات ما قبل الولادة والضغط الزائد على المستقيم يتسبب في الإصابة بالإمساك أثناء الحمل.​

وتابعت هيئة الدواء: تعد الملينات الصلبة مثل السيليلوزأو سيلليوم والتي تحتوي على الألياف خيارًا آمنًا لعلاج الإمساك في فترة الحمل، ولا يوجد فرصة أن تؤثر على الجنين، وتعد مناسبة لحالات الإمساك البسيطة.​


واستكملت: تتوفر أيضاً أدوية مثل شراب لاكتيولوز أو ماكروجول ولبوس الجلسرين لعلاج الإمساك، وتعد خيارات آمنة لحالات الإمساك الأكثر حدة؛ إذ أنها لا تصل إلى الدورة الدموية ولا تؤثر على الجنين.​

وقالت : يجب شرب الماء بكثرة، وزيادة الألياف، والحفاظ على روتين التمارين الرياضية الآمن أثناء الحمل.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة الرجوع للطبيب قبل تناول أي دواء أثناء الحمل.​







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الصحة

أدوية الحمل

هيئة الدواء

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