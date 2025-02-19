هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن تناول الأدوية للحوامل.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء إن الهرمونات والفيتامينات ما قبل الولادة والضغط الزائد على المستقيم يتسبب في الإصابة بالإمساك أثناء الحمل.​

وتابعت هيئة الدواء: تعد الملينات الصلبة مثل السيليلوزأو سيلليوم والتي تحتوي على الألياف خيارًا آمنًا لعلاج الإمساك في فترة الحمل، ولا يوجد فرصة أن تؤثر على الجنين، وتعد مناسبة لحالات الإمساك البسيطة.​

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واستكملت: تتوفر أيضاً أدوية مثل شراب لاكتيولوز أو ماكروجول ولبوس الجلسرين لعلاج الإمساك، وتعد خيارات آمنة لحالات الإمساك الأكثر حدة؛ إذ أنها لا تصل إلى الدورة الدموية ولا تؤثر على الجنين.​

وقالت : يجب شرب الماء بكثرة، وزيادة الألياف، والحفاظ على روتين التمارين الرياضية الآمن أثناء الحمل.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة الرجوع للطبيب قبل تناول أي دواء أثناء الحمل.​