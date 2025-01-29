7 علاجات لتورم القدمين خلال فترة الحمل

كتبت إيناس البنا

يحدث تورم القدمين أثناء الحمل عندما يحتفظ الجسم بكمية من الماء أكبر من المعتاد، وعادةً لا يستدعى هذا التورم القلق، ومع ذلك، فقد يجعلك تشعرين بعدم الراحة أو يسبب لك الانزعاج بطرق مختلفة، وتساهم التغيرات الهرمونية، وزيادة احتباس السوائل، والضغط الناتج عن الرحم المتنامى على الأوعية الدموية فى حدوث هذه الحالة.

علاجات منزلية لتقليل التورم أثناء الحمل

وفقا للخدمات الصحية البريطانية (NHS)، يحدث التورم أثناء الحمل عندما يحتفظ جسمك بكمية أكبر من الماء عن المعتاد، طوال اليوم، يميل هذا السائل الزائد إلى التراكم فى أجزاء الجسم السفلية، خاصة فى الطقس الحار أو إذا كنت تقفين على قدميك لفترات طويلة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الضغط الناتج عن توسع الرحم على الدورة الدموية في ساقيك، مما يؤدى إلى تراكم السوائل فى ساقيك وكاحليك وقدميك.

الحد من تناول الصوديوم

من المهم تقليل تناول الصوديوم لتقليل التورم أثناء الحمل، وذلك لأن الملح قد يجعل جسمك يحتفظ بكمية إضافية من الماء، لذا تجنبى الأطعمة المصنعة والمعلبة لأنها قد تزيد من تناول الصوديوم.

زيادة استهلاكك للمياه

قد تفاجأ عندما تجد هذا في القائمة، ومع ذلك، عندما يشعر الجسم بالجفاف، فإنه يحتفظ بمزيد من السوائل للتعويض، لذلك اشربى ما لا يقل عن عشرة أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على مستويات الترطيب المثالية وإخراج السموم من جسمك.

أضيفى البوتاسيوم إلى نظامك الغذائي

قد تعاني من زيادة التورم إذا لم يحصل جسمك على ما يكفي من البوتاسيوم، يساعد هذا العنصر الغذائي جسمك على الحفاظ على التوازن بين كمية السوائل التي يحتفظ بها، يمكنك إضافة أطعمة غنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والسبانخ والفاصوليا والبطاطا الحلوة، أضيفى البرتقال والجزر والزبادي إلى نظامك الغذائي.

الحد من تناول الكافيين

قد تكون هذه الأخبار سيئة لمحبى القهوة، لكن من الأفضل تجنب القهوة أثناء الحمل، يعمل الكافيين كمدر للبول، مما يؤدي إلى زيادة التبول، مما يجعل جسمك يعتقد أنه بحاجة إلى الاحتفاظ بالسوائل، حاول استبدال القهوة بالحليب أو شاي الأعشاب لتعزيز طاقتك.

انقع قدميك في الماء

يمكنك تقليل التورم في قدميك عن طريق نقعها في ماء بارد لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ضع في اعتبارك أن الماء يجب أن يكون معتدلاً وليس باردًا، تتسبب درجات الحرارة المنخفضة في تضييق الأوعية الدموية بالقرب من الجلد، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم وتقليل التورم في المنطقة المصابة. ومع ذلك، يمكن أن ينتج الماء المثلج التأثير المعاكس.

النوم على جانبك الأيسر

على الرغم من أن هذا قد يبدو إجراءً بسيطًا، إلا أنه قد يساعد في تقليل التورم في قدميك، ويمكن أن يعزز الدورة الدموية والاستلقاء على جانبك الأيسر يخفف الضغط من الرحم على الوريد الأجوف السفلي، وهو الوعاء الدموي الرئيسي المسؤول عن إعادة الدم إلى قلبك.

ممارسة النشاط الرياضي

يمكن أن يساعد الانخراط في النشاط البدني في تحسين الدورة الدموية وتقليل احتباس السوائل، يمكنك ممارسة تمارين خفيفة مثل المشي أو السباحة أو اليوجا قبل الولادة، ومع ذلك، من المهم استشارة طبيبك قبل البدء في روتين تمرين جديد.