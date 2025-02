فيديو يوثق مشاهد رعب ركاب طائرة دلتا الأمريكية أثناء انقلابها

نشرت شبكة "إيه بى سى" مقطع فيديو أظهر لقطات جديدة للحظات العصيبة عاشها ركاب طائرة دلتا الأمريكية التي انقلبت أثناء هبوطها في مطار تورونتو بكندا، الاثنين.

New video obtained exclusively by ABC News shows survivors of the Delta plane crash in Toronto hanging upside down, strapped in their seats, after the plane flipped after crashing.



