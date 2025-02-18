فيديو يوثق مشاهد رعب ركاب طائرة دلتا الأمريكية أثناء انقلابها

كتبت: هناء أبو العز

نشرت شبكة "إيه بى سى" مقطع فيديو أظهر لقطات جديدة للحظات العصيبة عاشها ركاب طائرة دلتا الأمريكية التي انقلبت أثناء هبوطها في مطار تورونتو بكندا، الاثنين.

New video obtained exclusively by ABC News shows survivors of the Delta plane crash in Toronto hanging upside down, strapped in their seats, after the plane flipped after crashing.



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وتوثق المشاهد أشخاصا علقوا رأسا على عقب في أحزمة الأمان بعدما توقفت الطائرة التي كانت تحمل 80 راكبا على مدرج مطار تورنتو بيرسون الدولي.

وأفادت السلطات بأن الطائرة وهي من طراز "سي آر جيه-900" انقلبت أثناء الهبوط في ظل ظروف جوية صعبة.

وكانت شركة دلتا أكدت أن التقارير الأولية تشير إلى أنه لم تسجل أي وفيات في الحادث.

ووقع الحادث فى حوالى الساعة 2:45 مساءً بالتوقيت المحلى، عندما كانت الرحلة رقم 4819، التى تُشغّلها شركة “إنديفور إير” التابعة لـ"دلتا"، قادمة من مينيابوليس.

وأثناء عملية الهبوط، انقلبت الطائرة رأسًا على عقب على المدرج المغطى بالثلوج، مما أدى إلى إصابة عدد من الركاب.

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ويأتي الحادث في وقت بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فصل المئات من موظفي إدارة الطيران الفيدرالية الذين يحافظون على البنية التحتية الحيوية لمراقبة الحركة الجوية، حسبما ذكرت شبكة CNN، ويأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه استخدام SpaceX التابعة لإيلون ماسك للمساعدة فى إنشاء نظام جديد لمراقبة الحركة الجوية، وليس من الواضح بعد عدد العمال الذين تم فصلهم.

وتلقى العمال رسائل بريد إلكتروني، تخبرهم بأنهم طُردوا، وفقًا لديفيد سبيرو، رئيس نقابة PASS، ومن بين العمال أشخاص تم تعيينهم لصيانة أجهزة الرادار والهبوط والمساعدة الملاحية التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية.

من جانبه قال جالين مونرو، نائب مدير الشؤون العامة في الرابطة الوطنية لمراقبي الحركة الجوية (NATCA)، إن العمال المفصولين يشملون متخصصين في شهادات الطائرات، ومتخصصين في أنظمة الطيران الفنية، ومهندسين ومعماريين، وموظفي فريق إجراءات الطيران، موضحًا أن الموظفين طُردوا "دون سبب ولا على أساس الأداء أو السلوك".

ولم تصل رسائل البريد الإلكتروني من عنوان بريد إلكتروني حكومي؛ فلقد جاءت الرسائل من "عنوان بريد إلكتروني لـ Microsoft لأمر تنفيذي"، وطالب الكونجرس إدارة الطيران الفيدرالية بمعالجة نمط من الأخطاء الوشيكة وتحديث الأنظمة المهمة لسنوات.

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وطالب الكونجرس إدارة الطيران الفيدرالية بمعالجة نمط من الحوادث التي كادت تقع وتحديث الأنظمة الحرجة لسنوات، ويقول الخبراء إن الوكالة فشلت في التصرف بشأن القضايا المعروفة.

وفي بيان له، قال نيك دانييلز، رئيس الرابطة الوطنية لسلامة الطيران: "سنقوم بتحليل تأثير هذه الإنهاءات على سلامة الطيران ونظام المجال الجوي الوطني. إنه يوم حزين لأولئك الذين اختاروا العمل في مجال سلامة الطيران والخدمة العامة، فقط لتنتهي حياتهم المهنية في وقت مبكر".

وتأتي هذه الأخبار بعد أسابيع فقط من وقوع حادث تصادم مميت في الجو في يناير في مطار رونالد ريجان الوطني بواشنطن العاصمة حيث كان أحد المراقبين يتعامل مع حركة المروحيات والطائرات التجارية في المطار المزدحم، وقد وقعت عدة حوادث أخرى منذ ذلك الحين.

بعد أيام من حادث واشنطن العاصمة في يناير، كتب ماسك على X أن ترامب أعطى فريقه DOGE (وزارة كفاءة الحكومة) الموافقة على "إجراء ترقيات سريعة للسلامة لنظام مراقبة الحركة الجوية"، ولم يشارك ماسك ولا ترامب ماهية ترقيات السلامة هذه.

وكتب شون دافي، وزير النقل، في منشور على X، أن أعضاء فريق ماسك في SpaceX يزورون مركز قيادة نظام مراقبة الحركة الجوية في فيرجينيا يوم الاثنين "لإلقاء نظرة مباشرة على النظام الحالي، ومعرفة ما يحبه ويكرهه مراقبو الحركة الجوية في أدواتهم الحالية، وتصور كيف يمكننا إنشاء نظام جديد أفضل وحديث وأكثر أمانًا".

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