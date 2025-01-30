ترامب يتهم بايدن وأوباما بتخفيض معايير السلامة الجوية بعد حادث تصادم طائرتين

محمد جمال

اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بايدن وأوباما بخفض معايير السلامة الجوية بعد حادث تصادم طائرة ومروحية أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

أكد ترامب أنه لا نعرف حتى الآن سبب اصطدام الطائرتين والتحقيق مستمر، مؤكدا أنه سيكلف لجنة جديدة لإدارة وكالة الطيران الفيدرالية .

أشار ترامب إلى أن حادثة اصطدام الطائرتين مأساة لأمتنا ، مؤكدا أن العمل انتقل من الإنقاذ إلى انتشال الجثث.

أشار ترامب إلى أنه لا ناجين في حادثة اصطدام الطائرتين .

شهدت الولايات المتحدة حادثا مأسويا عندما اصطدمت طائرة ركاب بمروحية عسكرية بالقرب من مطار ريجان الوطنى على مشارف العاصمة واشنطن حوالى الساعة التاسعة مساء الأربعاء.

وسقطت كلتا الطائرتين، طائرة نفاثة من طراز إمريكان إيجل ومروحية بلاك هوك عسكرية، فى نهر بوتوماك. وكان هناك 64 شخصا على متن الطائرة وثلاثة أشخاص على متن المروحية.

وقالت شبكة NBC News إن حادث اصطدام طائرة بمروحية وقع قبل التاسعة مساء الأربعاء بقليل بتوقيت شرق أمريكا، الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة. ولا يزال عدد الضحايا غير معروف، حيث لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، فيما أشار البعض إلى مخاوف بمصرع كل من كان على متن الطائرتين

كانت طائرة أمريكان إيجل الرحلة رقم 5342، تحمل على متنها 60 راكبا، وطاقم مكون من أربعة أفراد. وكانت متوجهة من ويتشيتا بولاية كنساس إلى مطار ريجان الوطنى فى أرلينجتون بولاية فرجينيا، عبر خط واشنطن مباشر، وفقا للخطوط الجوية الأمريكية. ووقع الاصطدام قرب المطار.

وقالت شركة "أمريكان إيرلاينز" إنها كانت على اتصال مع السلطات وتساعد فى جهود الاستجابة. وأشارت الشركة إن قلقها كان الركاب والطاقم على متن الطائرة.

وأعلن الاتحاد الوطنى لرياضة التزلج الفنى الشتوية أن "عددا من أعضاء من مجتمع التزلج " كانوا على متن الطائرة.

وقال اتحاد التزلج الفني الأمريكي في بيان "كان هؤلاء الرياضيون والمدربون وأفراد الأسرة عائدين إلى ديارهم من معسكر التنمية الوطني الذي أقيم بالتزامن مع بطولة التزلج الفني الأمريكية في ويتشيتا بولاية كنساس". فيما نقلت وكالة تاس الروسية عن مصادر قولها إن اثنين من لاعبى التزلج الفنى على الجليد الروس، وهما من أبطال العالم أيضا فى هذه الرياضة الشتوية، كانا على متن الطائرة التجارية

أكد الجيش الأمريكى أن المروحية كانت متن طراز بلاك هوك، وتعمل انطلاقا من فورت بيلفوار بولاية فرجينيا.

وقال مسئول بالجيش إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن المروحية، وأنها كانت فى رحلة تدريبية.