تفاصيل "انقلاب" طائرة أثناء هبوطها فى كندا ونجاة كافة الركاب.. صور وفيديو

انقلبت طائرة تابعة لشركة دلتا للخطوط الجوية الأمريكية على سطحها أثناء هبوطها فى مطار بيرسون بمدينة تورنتو الكندية، ورغم ذلك نجا كافة ركاب الطائرة، وعددهم ثمانون، فيما أصيب البعض بإصابات طفيفة نسبيا، بحسب ما قال المسئولون التنفيذيون بالمطار.

وكانت الثلوج تنهمر فى ظل الرياح القوية التي بلغت سرعتها 65 كيلومترا فى الساعة عندما حاولت الطائرة القادمة من مدينة مينابوليس وتحمل 76 راكبا وأربعة آخرين أفراد طاقمها، الهبوط فى الثانية والربع مساء بالتوقيت المحلى؟ وكانت الاتصالات بين الطائرة وبرج المراقبة طبيعية ولم يتضح الخطأ الذى حدث وأدى إلى انقلاب الطائرة.

وقال بيتر كارلسون، الراكب الذى كان مسافرا إلى تورنتو لحضور مؤتمر طبى، إن الهبوط كان قويا للغاية. وأضاف فى تصريحات لشبكة "سى بى سى" نيوز الكندية إنه كل شيء انحرف إلى الجانب فجأة، ثم فجأة وجد نفسه مقلوبا رأسا على عقب وكان لا يزال مربوطا بحزام المقعد.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعى ما حدث بعد انقلاب الطائرة، وهى من طراز ميتسوبيشى CR J-900LR، وبدا جسم الطائرة سليما، فيما قام رجال الإطفاء بإخماد من تبقى من الحريق وخرج الركاب وساروا عبر المدرج..

وقالت ديبورا فلينت، الرئيسة التنفيذية لهيئة مطارات تورنتو الكبرى، للصحفيين: "نحن ممتنون للغاية لعدم وقوع خسائر في الأرواح وإصابات طفيفة نسبيًا".

