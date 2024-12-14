أجسام طائرة غامضة فى سماء ولايات أمريكية.. وترامب يدعو إلى إسقاطها

كتبت رباب فتحى

دعا الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب مساء الجمعة السلطات إلى إسقاط الطائرات بدون طيار الغامضة التي شوهدت في سماء نيوجيرسي وحول البلاد. كما اقترح أن الحكومة يجب أن تعرف المزيد عن المشاهدات الغامضة.

وكتب الرئيس الأمريكى المقبل على موقعه تروث سوشيال "مشاهدات غامضة لطائرات بدون طيار في جميع أنحاء البلاد. هل يمكن أن يحدث هذا حقًا دون علم حكومتنا. لا أعتقد ذلك! دع الجمهور يعرف، والآن. وإلا، أسقطهم!!! .

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن المنشور يأتي في الوقت الذي كانت هناك تقارير متزايدة عن مشاهدات في نيوجيرسي ونيويورك، وفيلادلفيا، وديلاوير لأجسام طائرة.

ونفى البنتاجون يوم الأربعاء أن تكون أي دولة أجنبية وراء الطائرات بدون طيار الغامضة التي حلقت بالقرب من المواقع العسكرية الأمريكية الحساسة في نيوجيرسي.

وأرسل المشرعون من نيوجيرسي ونيويورك - المناطق التي حلقت فوقها الطائرات بدون طيار الغامضة - رسالة يوم الخميس إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الطيران الفيدرالية يطالبون فيها بإحاطة بشأن الطائرات بدون طيار.

سأل السناتور كيرستن جيليبراند وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والديمقراطيون من نيويورك، إلى جانب السناتورين عن نيوجيرسي كوري بوكر وآندي كيم الوكالات عن كيفية عملهم "لتحديد ومعالجة مصدر نشاط الطائرات بدون طيار الأخير".