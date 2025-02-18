النيابة تبدأ تحقيقا عاجلا بواقعة خط الصعيد وتستدعى أهلية المتوفين للتحقيق

أسيوط -هيثم البدرى

بدأت النيابة العامة بمركز ساحل سليم فى الاستماع إلى أهلية المتوفين فى البؤرة الإجرامية بمركز ساحل سليم، والتى كان يتزعمها محمد محسوب "خط الصعيد" و7 من أعوانه، والتى أسفرت عن مقتل محسوب و7 من أعوانه بينهم نجله وشقيقه بعد تصفيتهم من قبل قوات الأمن إثر اشتباكات دامت لأكثر من 40 ساعة بينهم وبين الشرطة.

وكانت النيابة العامة قد عاينت جثث محمد محسوب إبراهيم أحمد، ومحمد أحمد إبراهيم أبو رحاب، ومحمود أحمد إبراهيم أبو رحاب، وكريم محسوب إبراهيم أحمد، ومحمد عبدالرحيم حسن هريدى، وقاسم محمد محسوب إبراهيم، وأيمن إبراهيم أبو رحاب أحمد، وإبراهيم أبو رحاب أحمد إبراهيم وأمرت النيابة العامة بإنتداب الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية، وطلب رئيس المباحث ومدير قطاع الأمن المركزى بأسيوط وأهلية المتوفين لجلسة تحقيق عاجلة، والاستعلام من سجل مدنى ساحل سليم عن بيانات المتهمين الوارد اسمائهم بقرار النيابة، واستعجال ورورد الأحراز التى تم ضبطها بمعرفة قوات الشرطة.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من القضاء على البؤرة الإجرامية التى كان يقودها محمد محسوب، و8 من أعوانه بمركز ساحل سليم بأسيوط بقرية العفادرة، وذلك بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات المتواصلة، وأسفرت الحملة الأمنية عن تصفية المتهمين، ونقل جثثهم إلى المشرحة.

وكانت معلومات قد وردت أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية بجلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وفرض السيطرة وترويع الأهالى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط تضم (عدد 8 عناصر شديدة الخطورة يتزعمهم المدعو / محمد محسوب إبراهيم أحمد، يطلق على نفسه "خط الصعيد الجديد" "متهم فى عدد 44 جناية ما بين "مخدرات - قتل – سلاح – سرقة بالإكراه – حريق عمدى - إتلاف" ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة، وكذا الحكم على باقى العناصر بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل – شروع فى قتل - مخدرات – سلاح - سرقة بالإكراه" أحدهم بلغت مدد سجنه 108 سنة") وأشارت التحريات إلى اختباء عناصر البؤرة بالمناطق الجبلية وترددهم فى أوقات متباينة على أحد المبانى قاموا بإنشائه وتحصينه بخنادق ودشم بقرية العفادرة بذات الدائرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات مستخدمين الأسلحة النارية " أر بى جى– قنابل f1 – بنادق آلية" كما قاموا بتفجير إسطوانات غاز للحيلولة دون تمكين القوات من دخول المبنى وأسفر التعامل عن مصرعهم وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى، وتم ضبط (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة – وعدد كبير من الأسلحة النارية "أر بى جى – 2 جرينوف – 73 بنادق آلية - رشاش متعدد- 11 بندقية خرطوش – 62 فرد محلى " – 8 قنابل f1 – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.