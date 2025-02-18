ليلة سقوط خط الصعيد في ساحل سليم.. انفوجراف

كتب محمود عبد الراضى

نجحت وزارة الداخلية فى ضبط بؤرة إجرامية يتزعمهم عنصر هارب من أحكام بالسجن والسجن المؤبد وأصيب ضابط شرطة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

أهم المعلومات عن المتهم الرئيسي في الواقعة "خط الصعيد الجديد":

- متهم فى 44 جناية ما بين "مخدرات - قتل – سلاح – سرقة بالإكراه – حريق عمدى - إتلاف" ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد

- المتهم مطلوب في 191 سنة سجن

- اختباء عناصر البؤرة بالمناطق الجبلية وترددهم فى أوقات متباينة على أحد المبانى

- الداخلية حاصرتهم فـ فجروا اسطوانات بوتاجاز وفتحوا الرصاص على الأمن

- المواجهات انتهت بمقتلهم جميعا واصابة ضابط شرطة

-عثر بحوزتهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة – وعدد كبير من الأسلحة النارية "أر بى جى – 2 جرينوف – 73 بنادق آلية - رشاش متعدد- 11 بندقية خرطوش – 62 فرد محلى " – 8 قنابل f1 – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.