إعلام عين شمس تكرم أكرم القصاص بندوة "الضوابط المهنية للصحافة الرقمية".. صور

كتب محمود راغب

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام، والدكتورة سلوى سليمان وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، نُظّمت الكلية ندوة بعنوان "الضوابط المهنية للصحافة الرقمية"، بحضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع.



إعلام عين شمس تكرم الكاتب الصحفى أكرم القصاص

رحبت الدكتورة هبة شاهين بـ الكاتب الصحفى أكرم القصاص واشادت بجهوده ومسيرته الصحفية المتميزة فى عدد من الصحف المصرية والعربية وصولًا إلى منصبه الحالي كرئيس لمجلس إدارة اليوم السابع.

وأضافت أن ندوة اليوم توفر فرصة ثمينة للطلاب لاكتساب الخبرات المهنية القيمة والاطلاع على أحدث المستجدات في سوق العمل.



تكريم الكاتب الصحفى أكرم القصاص

أوضح الكاتب الصحفي أكرم القصاص أهم الفروق بين الصحافة الرقمية والتقليدية، مع التأكيد على الخصائص المميزة للصحافة الرقمية من حيث: السرعة والتحديث المستمر، على عكس الصحافة التقليدية، التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا في جمع المعلومات وطباعتها وإصدار أعداد الجرائد، واقتصار التحديث على فترات زمنية طويلة تمتد إلى 24 ساعة.

كما أكد أن مهنة الصحافة بشكل عام كانت ولازالت مهنة جذابة ومهمة باختلاف الوسائل، حيث عملت المهنة على تطوير مخرجاتها وحرصت على الاندماج مع غيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى والاستفادة من المستحدثات التكنولوجية بالبيئةالرقمية.



جانب من التكريم

وأضاف أن الأجيال الحالية محظوظة بتوافر المعلومات وتدفّقها، مما سهّل عملية السبق الصحفي، إلا أن ذلك يستدعي أيضًا الاهتمام بدقة المعلومات والتأكد من صحتها، حيث يجب مراعاة الآنية والمصداقية في الموضوعات المنشورة.

وأشار إلى ضرورة مراعاة الضوابط المهنية مثل: الصدق وتجنّب السب والقذف والتشهير، والتى قد تعرّض الصحفي والمؤسسة للمساءلة.



جانب من الندوة

وفي ختام الندوة كرّمت عميدة الكلية الكاتب الصحفي أكرم القصاص، تقديرًا لجهوده فى إثراء خبرات ومهارات الطلاب العملية.



