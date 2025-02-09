انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

بدأت كليات جامعة عين شمس، استقبال الطلاب لـ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 بانتظام كامل، حيث انطلقت المحاضرات في جميع كليات الجامعة، وسط استعدادات مكثفة من قبل إدارة الجامعة لضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس ومنظم.

وقال الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة قد أكملت جميع استعداداتها لاستقبال الطلاب، من خلال توفير البيئة التعليمية المناسبة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب، مضيفا أن الجامعة تعمل على تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

كما أكدت الكليات جاهزيتها لاستقبال الطلاب، حيث تم تنظيم جداول المحاضرات بشكل يتناسب مع احتياجات الطلاب، فضلاً عن توفير كافة الموارد التعليمية اللازمة، وشددت إدارة الجامعة على أهمية التزام الطلاب بالحضور والمشاركة الفعالة في الأنشطة الأكاديمية.

كما استقبلت المدن الجامعيه طلبة وطالبات والفروع الخارجيه بالكامل طلابها المغتربين بعد التأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبالهم ومراجعة المطاعم الملحقه بها وادارات التغذيه و جميع صالات المطاعم في جميع القطاعات.