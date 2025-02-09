اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 فبراير 2025 01:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس

الأحد، 09 فبراير 2025 11:42 ص
انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت كليات جامعة عين شمس، استقبال الطلاب لـ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 بانتظام كامل، حيث انطلقت المحاضرات في جميع كليات الجامعة، وسط استعدادات مكثفة من قبل إدارة الجامعة لضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس ومنظم.

وقال الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة قد أكملت جميع استعداداتها لاستقبال الطلاب، من خلال توفير البيئة التعليمية المناسبة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب، مضيفا أن الجامعة تعمل على تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

كما أكدت الكليات جاهزيتها لاستقبال الطلاب، حيث تم تنظيم جداول المحاضرات بشكل يتناسب مع احتياجات الطلاب، فضلاً عن توفير كافة الموارد التعليمية اللازمة، وشددت إدارة الجامعة على أهمية التزام الطلاب بالحضور والمشاركة الفعالة في الأنشطة الأكاديمية.

كما استقبلت المدن الجامعيه طلبة وطالبات والفروع الخارجيه بالكامل طلابها المغتربين بعد التأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبالهم ومراجعة المطاعم الملحقه بها وادارات التغذيه و جميع صالات المطاعم في جميع القطاعات.







مشاركة

جامعة عين شمس

عين شمس

استئناف الدراسة

استئناف الدراسة بالجامعات



الموضوعات المتعلقة

جرس المحاضرة ضرب.. جامعة عين شمس تستقبل 200 ألف طالب.. رفع المقررات الدراسية على منصة الجامعة.. تفعيل منظومة كاميرات المراقبة ووضع اللوحات الإرشادية وتنظيم الدخول.. وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية

السبت، 08 فبراير 2025 12:00 م

طوارئ بجامعة عين شمس لاستئناف الدراسة بالجامعات.. عمداء الكليات يكشفون لـ"اليوم السابع" آخر استعدادات الفصل الدراسى الثانى.. عميدة كلية الآداب: انتهينا من إعلان النتائج وإعداد جداول المحاضرات وصيانة القاعات

الجمعة، 07 فبراير 2025 09:00 م



الرجوع الى أعلى الصفحة