صور سفاح المعمورة منذ 3 سنوات.. ابن شقيقة الضحية الثالثة يكشف تفاصيلها

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قال محمد جمال، ابن شقيقة الضحية الثالثة لـ سفاح المعمورة، إن خاله كان ضمن ضحايا السفاح "ن.ال" المحامى، الذي اختفى منذ قرابة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن المتهم حاول بيع منزل الضحية منذ 3 سنوات.

وأضاف ابن شقيقة الضحية الثالثة لـ"اليوم السابع"، أن المجني عليه اختفى لمدة يومين، وتلقى منه اتصالًا بعد بضعة أيام يزعم فيه أنه تزوج فتاة أوكرانية وسافر إلى شرم الشيخ، ثم انقطعت أخباره مما دعاه للبحث عنه، وتقابل مع المتهم علي إحدي المقاهي بمنطقة الساعة شرق الإسكندرية للسؤال عليه، والذي أنكر معرفته بمكان المجني عليه ولم نتمكن من التواصل معه مرة أخرى منذ ذلك الوقت.

البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المتهم "ن.م"، باستئجار شقة بالطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد، لتكون مقرا له ومقابلة موكليه، إلا أن تلك الشقة اتخذها لملذاته وعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيا، وبعد أن نشبت بينهما خلافات قرر التخلص منها، ووضع جثمانها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقة بطريقة محكمة حتى لا تفوح رائحة المجنى عليها من تلك الأكياس، وأن تركها لمدة شهور داخل صندوق، وعقب ارتكاب المتهم الواقعة الثانية وقتل المجنى عليها الثانية إحدى الموكلين، وخلاف على مبالغ مالية قرر التخلص منها ودفنها مع المجنى عليها الثانية، وقام بحفر داخل منتصف إحدى غرف الشقة محل الواقعة، حتى اكتشاف الواقعة، كما عثرت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة، يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المتهم بقتل سيدتين والمعروف بـ سفاح المعمورة فى الإسكندرية.

وقرر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح المنتزه الجزئية فى الإسكندرية، تجديد حبس المحامى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة العثور على جثتى سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها فى منطقة المعمورة البلد وجثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.



السفاح-علي-مقهي-شرق-الإسكندرية-خلال-بحث-نجل-الضحية-الثالثة-عن-خاله



السفاح--علي-مقهي-من-3-سنوات-خلال-بحث-نجل-شقيقة-الضحية-الثالثة-عنه



