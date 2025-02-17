كارنيه وشهادة داخل برواز كان يستخدمها سفاح المعمورة بالإسكندرية أمام ضحاياه

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الإسكندرية ، صورة لكارنية لإحدى المنظمات مكتوب عليها حقوق الإنسان ، وكذلك شهادة فخرية لمنظمة تحمل نفس اسم المنظمة مدون عليها اسم سفاح المعمورة وصفته ورقمه القومي وعنوان إقامته بمحافظة كفر الشيخ ،وكذلك شهادة تقدير شرفيه موضوعه داخل برواز وهي لنفس الهيئة التي منظمة حقوقية وتنمية .



كانت جهات التحقيق في الإسكندرية ، تجري تحقيقات موسعة مع المتهم" ن.ال" ، بعد أن وصل إلي سراي التحقيقات تحت حراسة مشددة ، واستمرار التحقيق وتحريات المباحث حول البلاغات المقدمة وفحصها ، مع استمرار حبس المتهم علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد .



البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،قيان المتهم " ن.م" ، باستئجار شقة بالطابق الأرضي بمنطقة المعمورة البلد ، لتكون مقرا له ومقابلة موكليه ، اللي أن تلك الشقة اتخذها لملاذته وعلاقاته النسائية ، وتعرف علي المجني عليها الاولي وتزوجها عرفيا ،وبعد أن نشبت بينهما خلافات قرر التخلص منها ، ووضع جثمانها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقه بطريقة محكمة حتي لا تفوح رائحة المجني عليها من تلك الأكياس ،وأن تركها لمدة شهور داخل صندوق ، وعقب ارتكاب المتهم الواقعة الثانية وقتل المجني عليها الثانية أحدي الموكلين ، وخلاف علي مبالغ مالية قرر التخلص منها ودفنها مع المجني عليها الثانية ، وقام بحفر داخل منتصف أحدي غرف الشقة محل الواقعة ،حتي اكتشاف الواقعة ،كما عثرت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة؛ يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المتهم بقتل سيدتين والمعروف بسفاح المعمورة في الإسكندرية

وقرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد وجثة أخري لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان .