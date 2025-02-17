20 ساعة تحقيق مع سفاح المعمورة.. المتهم يواجه عددا من التهم أبرزها القتل العمد

الإسكندرية - أحمد الزغبى

باشرت جهات التحقيق فى الإسكندرية، التحقيق مع سفاح المعمورة منذ وصوله إلى سراى التحقيق حتى ترحيله مره إلى أخرى إلى محبسه بعد انتهاء جلسة التحقيق معه والتى استمرت لمدة 20 ساعة، للوقوف على ملابسات الوقائع التى ارتكبها المتهم تفاصيلا ومواجهته فى الجرائم والأدوات المستخدمة مع استمرار حبسه على ذمة التحقيقات، واستمرار تحريات المباحث وفحص جميع بلاغات التغيب.

البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المتهم "ن.م"، باستئجار شقة بالطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد، لتكون مقرا له ومقابلة موكليه، الإ أن تلك الشقة اتخذها لملاذته وعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيا، وبعد أن نشبت بينهما خلافات قرر التخلص منها، ووضع جثمانها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقه بطريقة محكمة حتى لا تفوح رائحة المجنى عليها من تلك الأكياس، وتركها لمدة شهور داخل صندوق، وعقب ارتكاب المتهم الواقعة الثانية وقتل المجنى عليها الثانية إحدى الموكلين، وخلاف على مبالغ مالية قرر التخلص منها ودفنها مع المجنى عليها الثانية، وقام بحفر داخل منتصف إحدى غرف الشقة محل الواقعة، حتى اكتشاف الواقعة، كما عثرت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة؛ يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المتهم بقتل سيدتين والمعروف بسفاح المعمورة فى الإسكندرية.

وقرر قاضى التجديد بمحكمة جنح المنتزه الجزئية فى الإسكندرية تجديد حبس المحامى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى واقعة العثور على جثتى سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها فى منطقة المعمورة البلد، وجثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.