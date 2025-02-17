"سلامى للأموات".. رسالة غامضة للضحية الثالثة قبل اختفائه مع سفاح المعمورة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

كشفت منى إبرهيم، شقيقة المجنى عليه المهندس محمد إبراهيم الذى تم العثور على جثمانه فى غرفة داخل شقة بمنطقة 45، والمبلغ بغيابه منذ 3 سنوات، أن المتهم "ن.م" محامى والمعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة بالإسكندرية، أوهم شقيقها بقدرته على بيع منزله فى منطقة المندرة بعد أن عرض عليه المستندات.

وأضافت منى إبراهيم لـ"اليوم السابع"، أن المتهم كان يتقابل مع شقيقها على عدد من المقاهى خلال التعرف عليه، وأن المتهم كان يستغل ضحاياه بعد التعرف على حالتهم الاجتماعية، حيث إن شقيقها كان منفصلا ويعيش بمفرده، وعند علمها بتغيب شقيقها، بعد رسالة قام بإرسالها للأسرة، فقامت بإرسال نجلها للبحث عن شقيقها بعد أن توصل للمحامى منذ تغيبه ولكن دون جدوى.

وأشارت شقيقة المجني عليه، إلى أن شقيقها في آخر اتصال طلب منها أن نبلغ سلامه إلى بعض أقاربنا المتوفين، ومنهم زوجي رغم أنه متوفي منذ فترة وكأنه كان يحاول إيصال رسالة مفادها أن هناك شيئا غير صحيح، بعد ذلك انقطع الاتصال به ولم نتمكن من التواصل معه مرة أخرى.

البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المتهم "ن.م"، باستئجار شقة بالطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد، لتكون مقرا له ومقابلة موكليه، إلا أن تلك الشقة اتخذها لملذاته وعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيا، وبعد أن نشبت بينهما خلافات قرر التخلص منها، ووضع جثمانها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقة بطريقة محكمة حتى لا تفوح رائحة المجنى عليها من تلك الأكياس، وأن تركها لمدة شهور داخل صندوق، وعقب ارتكاب المتهم الواقعة الثانية وقتل المجنى عليها الثانية إحدى الموكلين، وخلاف على مبالغ مالية قرر التخلص منها ودفنها مع المجنى عليها الثانية، وقام بحفر داخل منتصف إحدى غرف الشقة محل الواقعة، حتى اكتشاف الواقعة، كما عثرت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة، يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المتهم بقتل سيدتين والمعروف بـ سفاح المعمورة فى الإسكندرية.

وقرر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح المنتزه الجزئية فى الإسكندرية، تجديد حبس المحامى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة العثور على جثتى سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها فى منطقة المعمورة البلد وجثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.