مفاجأة.. سفاح المعمورة صنع صندوقا خشبيا خصيصا لإخفاء جثة زوجته عدة شهور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تباشر جهات التحقيق في الإسكندرية، تحقيقات موسعة مع المتهم" ن.ال" المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة، مع استمرار التحقيق في كافة البلاغات،وسرعة طلب تحريات المباحث حول البلاغات المقدمة وفحصها ، مع استمرار حبس المتهم علي ذمة التحقيقات.

وحصلت اليوم السابع ، علي معلومات جديدة ، عن الضحية الاولي حيث قام المتهم " ن.ال" سفاح المعمورة ،بتجهيز صندوق بورشة أحد النجارين موهما ايه ، بأنه يقوم بتصنيع ذاك الصندوق من أجل وضع بعض الكتب والمذكرات والقضايا بداخله ، علي غير الحقيقة ،وأن المتهم كان هدفه ليست وضع المتعلقات وانما لاخفاء جثمان الجثة الاولي زوجته عرفيا ،وبعد ارتكابة الواقعة ،وضعها لمدة تزيد عن 8 أشهر داخل الصندوق بعد أن قام بلفها بالمشمع المصنوع من البلاستيك ووضع عليها لاصق لمنع خروج رائحه الجثة.

وتبين أن المتهم قام بأعمال لحفرة كبيرة داخل أحدي الغرف في شقة قد استاجرها بمنطقة المعمورة البلد، ونقل جثمان الضحية الاولي داخل الصندوق من الشقة محل إقامتها السكنية الي شقة المعمورة البلد محل ارتكاب الواقعة ودفنها داخل تلك الحفرة التي قام بتجهيزها من أجل أعماله الإجرامية .

البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،قيام المتهم " ن.م" المعروف بـ سفاح المعمورة، باستئجار شقة بالطابق الأرضي بمنطقة المعمورة البلد ، لتكون مقرا له ومقابلة موكليه ، اللي أن تلك الشقة اتخذها لملاذته وعلاقاته النسائية ، وتعرف علي المجني عليها الاولي وتزوجها عرفيا ،وبعد أن نشبت بينهما خلافات قرر التخلص منها ، ووضع جثمانها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقه بطريقة محكمة حتي لا تفوح رائحة المجني عليها من تلك الأكياس ،وأن تركها لمدة شهور داخل صندوق ، وعقب ارتكاب المتهم الواقعة الثانية وقتل المجني عليها الثانية أحدي الموكلين ، وخلاف علي مبالغ مالية قرر التخلص منها ودفنها مع المجني عليها الثانية ، وقام بحفر داخل منتصف أحدي غرف الشقة محل الواقعة ،حتي اكتشاف الواقعة ،كما عثرت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة؛ يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المتهم بقتل سيدتين والمعروف بسفاح المعمورة في الإسكندرية.

وقرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد وجثة أخري لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان .