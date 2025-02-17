حلاق سفاح المعمورة يكشف تفاصيل الأشهر الأخيرة قبل اكتشاف جرائمه.. فيديو

كفر الشيخ - محمد سليمان

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الإثنين، مع حلاق سفاح الإسكندرية بمسقط رأسه في قرية حوا بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، للكشف عن تفاصيل حياة سفاح المعمورة.

وقال محمد زكريا - حلاق السفاح، إنه غادر إلى محافظة الإسكندرية منذ فترة وأخته متزوجة في نفس القرية، فكان يأتي زيارات متتالية وقالي في آخر كلامه: "لو محتاج حاجه في إسكندرية قولي"، وذلك كان منذ 7 أشهر.

وأضاف: "هو أصلا كان جارنا وليهم بيت هنا.. كان محترم ولا بيدل إن في أي حاجة من الحاجات اللي سمعناها عنه.. ومسمعناش عنهم حاجة وحشة".

كان قسم شرطة المنتزه ثان، تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

وتبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم، وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

وألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

وظهرت ضحية جديدة لـسفاح الإسكندرية، المهندس محمد إبراهيم، وكشفت أسرة المهندس محمد إبراهيم، المشتبه في مقتله على يد المتهم "ن.م" المعروف بـ سفاح المعمورة في الإسكندرية، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل اختفائه وعدم تمكنهم من الوصول إليه قبل نحو 3 سنوات.

وقالت شقيقة المهندس المتغيب المشتبه في وفاته، إن المتهم كان على معرفة بشقيقها في إطار العمل، حيث كان عرض عليه خدماته القانونية في إنهاء الإجراءات المتعلقة بتحرير العقود وغيرها من إجراءات البيع.

وأضافت أن آخر ظهور لشقيقها كان في عام 2022، حيث تغيب بضعة أيام وبعد محاولات التواصل معه أجاب عبر هاتفه وأخبرها بأنه متواجد مع المحامى المتهم، وكان يتحدث بصعوبة وطريقة غير طبيعية، فسألته عن حاله، فأجابها بأنه تعرض لحادث وعندما عرضت عليه الحضور لمساعدته، قال لها: 'لا تأتِ، فأنا مع صديقي المحامي".

وتابعت شقيقة المهندس المتغيب: "بعد ذلك، أخذ المحامي الهاتف من أخي وقال لي إنه سيحضره ويأتيان إلينا، وكان ذلك مع بداية شهر مارس 2022، واتهمت المحامى بقتل شقيقها، وأكدت أن آخر اتصال بينها وبين أخيها كان بحضور المحامي، مشيرة إلى أن الجثة الثالثة التي تم العثور عليها ربما تكون لشقيقها المتغيب.

من جانبها، كشفت سارة محمد، ابنة المهندس المتغيب محمد إبراهيم، المشتبه في وفاته على يد سفاح الإسكندرية، تفاصيل رسالة البحث عنه والتي كانت نشرتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي قبل 3 سنوات وتحديدا في مارس عام 2022.

وقالت سارة في رسالتها للبحث عن والدها، إن آخر ظهور له عندما كان متوجها إلى المحام المتهم، لبيع منزل ولم يعد منذ ذلك الحين؛ حاولنا الاتصال به بعد يومين من تلك الواقعة، وكان صوته غير طبيعي وكان بجانبه المحامي.