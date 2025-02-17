التعرف على العالم المهنى في مجال التصنيع الغذائي.. برنامج تدريبي ببحوث تكنولوجيا الأغذية

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى بعنوان التعرف على العالم المهني وذلك بقسم بحوث تكنولوجيا الخبز والعجائن الغذائية فى اطار الدور الخدمي للمعهد لرفع الوعي الغذائي لدى طلاب المدارس والتعرف على تكنولوجيا التصنيع الغذائي وتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية خلال مراحل الإنتاج المختلفة لتوفير غذاء أمن صحيا.

أوضح الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تقديم تجربة عملية مفيدة ، وذلك بتلقي التدريب في أحد أقسام المعهد "قسم بحوث تكنولوجيا الخبز والعجائن الغذائية" حيث يتعرف على عالم الخبز والعجائن من منظور علمي وتكنولوجي ، بحيث يتمكن الطالب من فهم أسرار صناعة الخبز والمخبوزات ، وأهمية العناصر الغذائية المكونة لها، وكيفية تطوير منتجات خبز جديدة "مخبوزات صحية – مخبوزات لبعض الفئات الحساسة – مخبوزات خالية من الجلوتين لمرضي حساسية الجلوتين".

أضاف أنه يمكن لهذه الدورة أن تكون بمثابة نقطة انطلاق للطلاب المهتمين بدراسة المجالات العلمية المتعلقة بالزراعة والهندسة الغذائية في المستقبل.

ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن البرنامج التدريبي تضمن التعريف بالمعهد والهيكل التنظيمي وأهدافه وأقسامه البحثية المختلفة ودوره في تطوير قطاع التصنيع الغذائي ومساهمته في حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية ثم تلا ذلك التدريب العملي بقسم بحوث تكنولوجيا الخبز والعجائن الغذائية للتعرف على عالم الخبز والعجائن وتاريخه ومكونات العجين ووظائف كل مكون وشرح العمليات المختلفة في صناعة الخبز (العجن، التخمير، الخبز) و التعرف على أنواع الخبز والعجائن ومنتجاتها بالإضافة الى تنمية المهارات العملية لدى الطالب من خلال المشاركة في انتاج العديد من منتجات المخابز بهدف تشجيع الطالب على دراسة التخصصات العلمية المرتبطة بالغذاء في المستقبل.

