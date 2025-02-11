تكنولوجيا الأغذية: التصنيع الغذائى يساهم فى ضبط الأسعار وتوطين الصناعة

كتبت أسماء نصار

نفذ معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، برنامج تدريبي بعنوان "تدريب وتصنيع منتجات الجزر والبرتقال لزيادة القيمة المضافة " لـ 100 متدرب بمحافظة أسيوط بناءاً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة بتقديم الدعم الفني والتقني ونقل الخبرات وتنمية قدرات صغار المزارعين والعاملين في قطاع التصنيع الغذائي

وقال الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية أن شجرة البرتقال من الأشجار المعمرة ويتم الحصول على الإنتاج منها في العام الثالث بعد زرعتها، و هناك أنواع كثيرة من البرتقال تشتهر محافظات الصعيد بزراعته مثل البلدي والسكري، أما الجزر فينتمي إلى الخضروات الجذرية، ويعد أحد أكثر أنواع الخضروات تميزاً وغنى بالعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، مثل دعم وظيفة الجهاز المناعي، وتحسين صحة العين، وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض.

وأوضح عرفات، أن التصنيع الغذائى يساهم فى الحفاظ على ضبط الاسعار والحد من التقلبات السعرية وتقليل الفاقد والهادر وزيادة العائد الدولاري من الصادرات ولاهمية تطبيق خريطة التصنيع الزراعى والتى تعتمد على وفرة الانتاج الزراعى بما يدعم توطين التصنيع الزراعى وخاصة الغذائى بالاعتماد على المكون المحلى لذلك يتم تدريب وتأهيل ونقل التكنولوجيا بغرض تمكين المرأة وحديثى التخرج وايضاً الشباب بما يدعم اتاحة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشه وتنمية القرى تاتى اهمية مثل هذه النوعية من التدريب على التصنيع بغرض زيادة القيمة المضافة وتوطين الصناعة.

من جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن المعهد يحرص على تقديم الدعم الفني لتنمية قدرات ومهارات صغار المزارعين لزيادة القيمة المضافة لمحاصيلهم الزراعية وتشجعيهم على إقامة المشروعات الصغيرة في مجال التصنيع الغذائي.

ويهدف البرنامج التدريبي الى تعظيم الاستفادة من ثمار الجزر والبرتقال نظرا لما لهم من فوائد غذائية وصحية عالية حيث تم التدريب على تصنيع عصائر طبيعية مبسترة من ثمار الجزر والبرتقال الطبيعة ، تصنيع مخاليط من العصائر لتدعيم وتحسين القبول العام، تصنيع مربى الجزر (قطع مبشور الجزر أو مهروس الجزر سهلة الفرد)، تصنيع مربى الجزر المدعمة بعصير البرتقال، تصنيع مربى الجزر منخفضة المحتوى من السكريات، تصنيع مربى البرتقال، تصنيع المخللات من الجزر الخام وقشور البرتقال ،تصنيع شبيه قمرالدين المصنع من (المشمش) عن طريق استخدام خليط من مهروس الجزر ولب البرتقال وتجفيفه أو حفظة بالتجميد.

