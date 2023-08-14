طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة بجامعة طيبة يبدأون التدريب فى المنشآت الصناعية

الأقصر – أحمد مرعى

واصل طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بجامعة طيبة التكنولوجية، فعاليات التدريب الصيفي، في المنشآت الصناعية المرتبطة بتكنولوجيا التصنيع الغذائي، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وأوضح الدكتور حموده دردير، عميد الكلية، أن هناك متابعة يومية لأعمال التدريب من قبل المشرفين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كل فى تخصصه، مشيدا بالتعاون الرائع مع رؤساء قطاعات المؤسسات الصناعية، على المستوى العلمي والفني الذي وصل إليه الطلاب، مشيراً إلى أن طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، واصلوا التدريب في مصانع السكر، وتعرفوا على المعامل الخاصة بزراعة الأنسجة ومعمل الطفيل وعمل كروت الطفيل والتعرف على طرق فصل الأجنة وزيارة الصوبات الزراعية التي تتم بها زراعة الشتلات ومعرفة أصناف القصب المنزرعة، كما تعرف الطلاب على مراحل استلام وطحن الحبوب، وتصنيع بعض المخبوزات ومراحل استلام السمسم وتجهيزه لتصنيع الطحينية، وكيفية استلام وتخزين المنتجات الغذائية ومعرفة مدى صلاحية الأغذية وكيفية فحصها داخل الفنادق والمستشفيات، وكيفية تقسيم وجبات المرضى كلا حسب حالته الصحية، وكيفية تطبيق معايير الصحة وسلامة الأغذية داخل المنشأة، كما تدربوا على مراحل تصنيع منتجات الألبان وكيفية إجراء التحاليل الميكروبية والكيميائية التي تتم على المياه لمعرفة مدى صلاحيتها للشرب ومعرفة المرشحات والمراحل التي تمر بها المياه داخل المحطة.

ومن جانبه قدم رئيس الجامعة، الشكر لعميد الكلية والهيئة المعاونة بالكلية، لمتابعة الطلاب في مواقع التدريب والقيام بأعمال المتابعة بشكل يومي مع الطلاب وجهات التدريب، موجها بإعداد تقرير مفصل بنهاية التدريب من قبل الطلاب، متمنيا لهم التوفيق في التدريب الصيفي.



طالبة تتدرب فى أحد المطابخ على الصناعات الغذائية



طالبة خلال التدريب فى مصنع غذائي



طلاب تكنولوجيا التصنيع الغذائي يواصلون تدريباتهم الصيفية









