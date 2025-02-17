إيلون ماسك يسخر من أعمار الأمريكيين بالضمان الاجتماعى: مصاصو الدماء حقيقة

كتبت ريم عبد الحميد

As a friend of mine described it, this is like an amazing puzzle, uncovering the secrets of an ancient civilization that went extinct … except it’s still around 😂 https://t.co/XTuA2Ptunh — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2025

سخر الملياردير الأمريكى إيلون ماسك مما قال إنها بيانات الضمان الاجتماعى لعدد من الأمريكيين، والتى تكشف عن ذهاب أموال طائلة لأشخاص أعمارهم تتجاوز 100 ولأكثر.

ونشر ماسك على حسابه على منصة X صورة لبعض السجلات غير المعتادة التى أثارت الدهشة وتعليقا ساخرا من جانبه.

وأشار إلى أن البيانات المعروضة تمثل الفئات العمرية للأفراد الذين لا يزالوا مدركين أنهم على قيد الحياة فى سجلات إدارة الضمان الاجتماعى وتتكون من أعمار غير محتملة مثل 100 أو 109 وأكثر. وهو ما أثار تساؤلات من جانب ماسك حول أخطاء البيانات المحتملة أو الاحتيال وتكهن ساخر بشأن فكرة "الخلود" أو "مصاصى الدماء"، الذين يظهرون فى السينما الأمريكية بأنهم لا يموتون.

وأشارت البيانات إلى ملايين تم إدراجهم على أنهم تجاوزا المائة عام، وهنا قال ماسك هؤلاء ليسو مجرد مواطنين مسنين، هؤلاء مصاصى دماء.

وقال ماسك: وفقا لقاعدة بيانات الضمان الاجتماعى، فإن هذه هى أعداد الناس فى كل فئة عمرية وتبدو حقل الوفاة مزيفا. ربما كان "توايلايت" حقيقيا وهناك الكثير من مصاصى الدماء الذين يجمعون الضمان الاجتماعى. ويشير توايلايت إلى سلسلة أفلام مصاص دماء شهير.

ويتولى إيلون ماسك مسئولية وكالة أنشأها الرئيس ترامب تسمى " الكفاءة الحكومية" وتعرف اختصارا باسم DOGE، والتى تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومى فى مختلف الوكالات الفيدرالية الأمريكية.

قالت صحيفة واشنطن بوست إن وكالة الكفاءة الحكومية، التى يديرها الملياردير الأمريكى إيلون ماسك تسعى إلى الوصول إلى نظام مصلحة الضرائب، الذى يحظى بحماية مشددة، ويتضمن معلومات مالية مفصلة عن كل دافع للضرائب والشركات والمنظمات غير الربحية، وذلك بحسب ما أفاد ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر، فيما أثار حالة من الذعر داخل وكالة الضرائب.