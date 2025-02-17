تقرير: واشنطن بوست تتراجع عن نشر إعلان يدعو لإقالة إيلون ماسك

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "ذا هيل" إن صحيفة واشنطن بوست قد تراجعت هذا الأسبوع عن نشر إعلان تم الاتفاق عليه يدعو إلى إقالة إيلون ماسك، والذى كان من المقرر نشره مع بعض إصداراتها غدا الثلاثاء، وذلك بحسب جماعة المناصرة Common Cause.

وذكرت الجماعة إنها وقعت اتفاقية بقيمة 115 ألف دولار مع واشنطن بوست لنشر الإعلان، الذى كان سيغطى الصفحة الأولة والخلفية من عدد يوم الثلاثاء، بالإضافة غلى إعلان على صفحة كاملة عن نفس الموضوع داخل الصحيفة. وقالت المنظمة إنها خططت لشراء الإعلان بالتعاون مع صمندوق مركز ثاوثرن بافرتى القانونى.

ويتضمن الإعلان صورة كبيرة لإيلون ماسك، ورأسه يميل إلى الخلف وهو يضحك، إلى جانب صورة مقطوعة للبيت الأبيض ونص كبير باللون الأبيض "من يدير هذا البلد ترامب أم إيلون ماسك".

إلى جانب هذا، نص بخط أصغر يقول: "منذ اليوم الأول، خلق إيلون الفوضى والارتباك وعرض سبل عيشنا للخطر، وهو لا يتحمل المسئولية أمام أحد سوى نفسه". ويتابع النص: الدستور يسمح برئيس واحد فقط في كل مرة. "اتصلوا بأعضاء مجلس الشيوخ وأخبروهم أن الوقت قد حان لإقالة دونالد ترامب لإيلون ماسك"، كما جاء في الإعلان، متبوعًا برابط موقع إلكترونى بعنوان " أقيلوا ماسك".

وقالت رئيسة منظمة Common Cause فيرجينيا كاسي سولومون إن ممثل مبيعات الإعلانات في صحيفة واشنطن بوست كان على علم بطبيعة الإعلان وبدا واثقًا من أن نشره على الصحيفة لن يكون مشكلة.

وكان من المفترض أن يتم تسليم الصحيفة التي تحتوي على الإعلان المرفق إلى المشتركين في الكونجرس والبنتاجون والبيت الأبيض.

وعلمت منظمة Common Cause يوم الجمعة أن واشنطن بوست لن تنشر الإعلان خارج الصحيفة الذي ينتقد ماسك.

وتساءلت رئيس المنظمة عما إذا كان سبب وقف الإعلان أنهم ينتقدون ما يحدث مع إيلون ماسك، وقالت: هل من المقبول نشر أشياء في واشنطن بوست الآن دون أن تغضب الرئيس أو تجعله يتصل بجيف بيزوس، مالك الصحيفة، ويسأله عن سبب السماح بذلك.