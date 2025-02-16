وزارة الصحة: فيتامين B12 حل سحرى لزيادة تركيز الطفل فى يومه الدراسى

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن فيتامين B12 هو حل سحرى لزيادة تركيز الطفل فى يومة الدراسى وهذا الفيتامين موجود فى اللبن والجبن والبيض.

وتابعت : فيتامين ب12 هو عنصر غذائي أساسي يشارك في العديد من وظائف الجسم، ويلعب فيتامين ب12، المعروف أيضًا باسم الكوبالامين، دورًا حيويًا في تكوين خلايا الدم الحمراء، وتخليق الحمض النووي، كما يحافظ على صحة الأعصاب وإنتاج الطاقة، ومع ذلك، وعلى الرغم من كونه عنصرًا غذائيًا مهمًا، إلا أنه يتم تجاهله في الأنظمة الغذائية، حيث يتجاهل البالغون في الغالب إضافة الكمية المناسبة من فيتامين ب12 إلى طعامهم، لذلك من المهم ملاحظة أن نقص فيتامين ب12 في الجسم لفترة طويلة يمكن أن يسبب عواقب وخيمة وربما لا رجعة فيها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

واستكملت : هو فيتامين قابل للذوبان في الماء يوجد بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، ويتم امتصاصه في الأمعاء الدقيقة بمساعدة بروتين يتم إنتاجه في المعدة، وبمجرد امتصاصه، يشارك فيتامين ب12 في تكوين ونضج خلايا الدم الحمراء ومن ثم منع الإصابة بفقر الدم، يحافظ على الطبقة الواقية حول الأعصاب، مما يضمن نقل الإشارات بشكل صحيح، كما يساهم في تخليق الحمض النووي واستقلاب الطاقة.

وتابعت : إذا لم يتم علاج نقص فيتامين ب12 لفترة طويلة، فقد يكون له العديد من التأثيرات على الجسم تتراوح من الإصابة بالخرف إلى التلف العصبي، ويمكن أن يسبب الألم المزمن ومشاكل التوازن وضعف العضلات وحتى الشلل في الحالات القصوى، ويمكن أن يؤدي إلى ضمور الدماغ، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، تشير الدراسات إلى أن حتى النقص الخفيف يمكن أن يساهم في تباطؤ الوظيفة الإدراكية وفقدان الذاكرة.