كيف تنتقل نزلات البرد أو عدوى الزكام؟ وزارة الصحة تجيب

وتابعت: تؤدى التقلبات الجوية المفاجئة إلى زيادة معدلات الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وتحديدا بين الأطفال، مما يحتاج إلى المزيد من الحذر لتجنب التعرض لتلك النزلات.

ونصحت وزارة الصحة بتقوية جهاز المناعة، للكبار والأطفال، لتجنب التعرض للأمراض، وتحديدا نزلات البرد والإنفلونزا، خلال التقلبات الجوية المفاجئة، وهى:

يمكن للطعام الغنى بالعناصر الغذائية أن يمثل خط دفاع قوى ضد تلك الأمراض، وذلك بزيادة تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، وإدخال الزنجبيل والثوم والكركم إلى الوجبات، مع الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال السوائل الدافئة وشرب الكثير من الماء.

يساعد ارتداء طبقات من الملابس على تنظيم درجة حرارة الجسم ويمنع التعرض المفاجئ للهواء البارد، والذى يضعف مناعة الجسم، لذلك يجب الحرص على ارتداء ملابس مناسبة.