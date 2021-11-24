علاجات منزلية تساعد فى تخفيف أعراض البرد.. أبرزها السوائل الدافئة والعسل

كتبت ميرفت رشاد

تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا في فصل الشتاء، ولا يوجد علاج محدد لنزلات البرد ولكن يمكن التحكم في مدته وشدته، عن طريق تناول الحساء الساخن والمكملات، وهناك بعض النصائح والحيل التي يمكن أن تساعدك على محاربة نزلات البرد بشكل فعال، ولكن إذا تفاقمت شدة البرد وأعراض الأنفلونزا الأخرى، فمن المهم طلب المساعدة الطبية ولا يجب الاعتماد على هذه العلاجات المنزلية، وفقا لما نشره موقع "food-ndtv".

علاجات منزلية لمحاربة نزلات البرد

السوائل الدافئة

يمكنك تناول الحساء أو شرب الماء الساخن والشاي وحليب الكركم والعسل والحليب والليمون الساخن وشاي الزنجبيل، لا تحمّل نظامك الغذائي بالمشروبات المحتوية على الكافيين لأنها قد تسبب لك الجفاف.

شرب الماء

سيساعدك شرب كمية كافية من السوائل على تخفيف الاحتقان. كما أنه يمنع الجفاف، اختر خيارات صحية واشرب الماء الدافئ.

الراحة بشكل صحيح

سيساعدك توفير الراحة المناسبة لجسمك على التعافي سريعا، أصلح دورة نومك وابتعد عن التوتر، سوف يساعدك أيضًا على تعزيز المناعة.

العسل

العسل علاج الشيخوخة لنزلات البرد والتهاب الحلق، سوف يساعدك على تقليل تهيج حلقك، ستساعدك ملعقة من العسل على النوم بشكل أفضل، يمكن إضافة بضع قطرات من عصير الزنجبيل إلى ملعقة كبيرة من العسل لها خصائص مضادة للبكتيريا، سيقلل من السعال ليلًا وأعراض التهاب الحلق.

الغرغرة بالماء المالح

أضف بعض الملح إلى الماء الساخن وتغرغر بهذا الماء، سيقلل الاحتقان ويساعدك على التنفس، سيساعدك أيضًا على التخلص من احتقان الأنف، تغرغر قبل النوم لتحصل على نوم مريح.

استنشاق البخار

يساعد استنشاق البخار في تخفيف احتقان الأنف، عند الإصابة بنزلات البرد ، يمكنك استنشاق البخار مرتين يوميًا للحصول على نتائج فعالة، يمكنك أيضًا تركيب جهاز ترطيب في غرفتك، سيضيف الرطوبة إلى الهواء ويقلل من تهيج الأنف والحلق.

نزلات البرد