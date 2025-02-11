لو عندك نزلة برد.. طرق سهلة لتنظيف الأنف لتجنب المضاعفات

كتبت إيناس البنا

مع انخفاض درجات الحرارة من المتوقع أن تنتشر الإصبة بنزلات البرد، ومن المرجح أن يؤدى ذلك إلى إصابة العديد منا بسيلان الأنف أو انسداده، وقد يبدو تنظيف الأنف استجابة طبيعية للبرد، لكنه قد يكون له العديد من التأثيرات السلبية على صحتك العامة، وقد ينتهى الأمر أيضًا إلى تهيج البطانة الرقيقة للممرات الأنفية، مما يسبب الالتهاب وعدم الراحة.

ووفقا لموقع news 18 نناقش المخاطر المختلفة المترتبة على تنظيف الأنف بشكل عنيف عند الإصابة بنزلة برد أو أنفلونزا.

مخاطر تنظيف الأنف بقوة

تنظيف أنفك بقوة قد يدفع المخاط إلى الجيوب الأنفية، مما قد يؤدي إلى تفاقم العدوى، كما قد يؤدي استخدام القوة المفرطة عند نفخ أنفك إلى انتقال السائل من الجيوب الأنفية عبر قناة استاكيوس، وهي ممر ضيق يربط الجزء الخلفي من الأنف بالأذن الوسطى/ يمكن أن يؤدي هذا الضغط والسائل الإضافي إلى عدوى في الأذن، وفي حالات نادرة يمكن أن يؤدي هذا الضغط الإضافي أيضًا إلى تمزق طبلة الأذن، وعلى الرغم من ندرة حدوثه، إلا أنه لا يزال يجب التعامل معه باعتباره خطرًا محتملاً.

كيف يمكنك تنظيف أنفك بأمان؟

لتجنب الآثار السلبية، يوصي معظم الخبراء باتباع نهج لطيف عند تنظيف أنفك، وإليك الطريقة الصحيحة للقيام بذلك:

أغلق إحدى فتحتي أنفك عن طريق الضغط عليها بلطف بإصبعك.

الخطوة التالية تتطلب منك نفخ فتحة الأنف الأخرى لإخراج الهواء والمخاط دون استخدام القوة المفرطة.

يمكنك استخدام رذاذ محلول ملحي أو استنشاق البخار لتخفيف المخاط إذا كان أنفك مزدحمًا للغاية.

تأكد من استخدام مناديل ناعمة ومرطبة لمسح أنفك.

يمكن أن تساعد المناديل التي تحتوي على مكونات مثل الصبار في منع تهيج المنطقة المحيطة بالأنف.

ما البدائل لتنظيف الأنف؟

بعض البدائل لتنظيف أنفك أثناء التعافي من نزلات البرد..

1. يمكن لمحلول الماء المالح أن يطرد المخاط والبكتيريا وغيرها من المواد المهيجة، ويمكن أن يساعدك على التخلص من احتقان الأنف.

2. يمكن لمزيلات الاحتقان الأنفي أيضًا أن تساعد في تقليل التورم في الممرات الأنفية، ورغم أنها تسمح بالتنفس بشكل أسهل، إلا أنه لا ينبغي استخدام هذه المنتجات بشكل متكرر.

3. يمكن للكمادات الدافئة مع البخار أن تساعد على تخفيف المخاط، مما يتيح لك إزالته بشكل طبيعي دون الحاجة إلى نفخ أنفك.

وإذا كنت تعاني من نزلات البرد لفترة طويلة فمن المستحسن استشارة طبيب قبل تجربة هذه الأساليب.