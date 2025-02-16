تعليم الشرقية تعيد التحقيق في واقعة تقيبل وكيلة مدرسة يد زوجها بالطابور

الشرقية - إيمان مهنى

تباشر الشئون القانونية، بإدارة الحسينية التعليمية، اليوم الأحد، إعادة التحقيقات في واقعة تقيبل وكيلة مدرسة يد زوجها مدير مدرسة بالطابور.

جاء ذلك على خلفية إصدار محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم تعليمات إلى مدير إدارة الحسينية التعليمية بإعادة التحقيقات مراعاة للبعد الإنساني في إطار الالتزام بالقواعد والتعليمات.

كانت إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، قد انتهت من التحقيق في واقعة قيام وكيل مدرسة بتقبيل يد زوجها في الطابور المدرسة التي يعمل مديرا لها، بتوقيع الجزاء لمدة 7 أيام على الزوجين والنقل من محل عملهم إلى مدرسة أخرى، لخروجهما عن مقتضيات واجبات العمل الوظيفي.

يأتي ذلك لقيام وكيلة مدرسة الثانوية بإدارة الحسينية التعليمية، بتقديم باقة ورد لزوجها مدير مدرسة نزيهة السماحي التعليم الأساسي، في الطابور وتقبيل يده أمام الطلاب والمعلمين.

كانت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لواقعة تعد الأولى من نوعها، ذلك تعبيرا منها علي حبها وتقديرها له، بعد مروره بوعكة صحية والذي أثار حالة من الجدل علي بين رواد التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة.