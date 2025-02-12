نقابة معلمى الشرقية تكلف الشئون القانونية بمتابعة أزمة وكيلة المدرسة وزوجها

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محسن لطفي نقيب المعلمين بمحافظة الشرقية، أنه كلف الإدارة القانونية بمتابعة ازمة وكيلة المدرسة التى قبلت يده زوجها بالطابور، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتقديم الدعم لهما فى الإطار القانونى.



كانت إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، قد انتهت من التحقيق في واقعة قيام وكيل مدرسة بتقبيل يد زوجها في الطابور المدرسة التي يعمل مديرا لها، بتوقيع الجزاء لمدة 7 ايام علي الزوجين والنقل من محل عملهم إلى مدرسة أخرى، لخروجهما عن مقتضيات واجبات العمل الوظيفى.

يأتى ذلك على خليفة قيام مديرية مدرسة الثانوية بإدارة الحسينية التعليمية، وتدعى مس رضا بتقديم باقة ورد لزوجها يدعى أشرف سمير مدير مدرسة نزيهة السماحى التعليم الاساسى، ذلك فى الطابور و تقبيل يده امام الطلاب والمعلمين.



وكانت تداول مواقع التواصل الاجتماعى، صورا لواقعة تعد الأولى من نوعها، وذلك تعبيرا منها على حبها وتقديرها له، بعد مروره من بوعكة صحية والذى أثار حالة من الجدل علي بين رواد التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة.