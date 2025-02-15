محافظ كفر الشيخ يتابع توفير السلع بـ20 معرض أهلا رمضان بتخفيضات تصل 35%

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، توفير كافة السلع الغذائية والتمور وياميش رمضان، في 20 معرض أهلا رمضان، منهم 14 بمدن ومراكز المحافظة، و6 بالقرى الأم، وجاري تجهيز بقية المعارض في القرى الأم بمراكز المحافظة، بتخفيضات تصل 35%.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على استمرار مبادرة أسواق «اليوم الواحد» بمراكز المحافظة، بالتوازي مع افتتاح واستمرار معارض «أهلًا رمضان» في 14 مركزًا ومدينة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة منافذ السلع والشوادر، وتسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتلبية احتياجات جميع القرى، مع التركيز على القرى الأكثر احتياجًا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة ومديرية التموين والطب البيطري وكافة الجهات المعنية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أسواق «اليوم الواحد ومعارض أهلًا رمضان» بهدف محاربة الغلاء والتصدي لوسائل الاحتكار، وضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.



توفير السلع بمعرض أهلا رمضان



توفير السله الغذائية بمعرض أهلا رمضان بدسوق



توفير كافة السلع



توفير ياميش رمضان



جانب من توفير السلع بالمعارض