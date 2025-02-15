اليوم السابع
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محافظ المنيا يفتتح معرضى "أهلاً رمضان" بمدينة مغاغة.. صور

السبت، 15 فبراير 2025 02:39 م
محافظ المنيا يفتتح معرضى "أهلاً رمضان" بمدينة مغاغة.. صور محافظ المنيا يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بمدينة مغاغة
المنيا - حسن عبد الغفار

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افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت معرضي “أهلاً رمضان” بمدينة مغاغة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن سلسلة معارض اهلاً رمضان على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل الأسر خلال شهر رمضان المعظم، إلى جانب أسواق اليوم الواحد وإتاحة المواد الغذائية واللحوم والمائدة والخضراوات والفاكهة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين.

وخلال الافتتاح، حرص المحافظ على التأكد من الأسعار وجودة المعروضات وصلاحيتها، حيث استمع إلى مطالب بعض المواطنين وتوجه بصرف إعانات عاجلة ومساعدات مادية لحالات إنسانية، كما قام بتوزيع بعض السلع واللحوم بالمجان على عدد من الحالات الأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بصرف 10 أرغفة من الخبر  بالمجان على 100أسرة من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المركز  خلال الشهر الفضيل .

رافق المحافظ خلال الافتتاح النائبان إيهاب عبد العظيم والدكتور كريم بدر حلمي، عضوا مجلس النواب، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، وعبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهاني جويلى، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إلى جانب مسؤولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.
 

المعرض
المعرض

 

محافظ المنيا
محافظ المنيا

 







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معارض اهلا رمضان

افتتاح معرض اهلا رمضان

وزارة التموين

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محافظة المنيا






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