وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى ومدبولى وشيخ الأزهر بليلة النصف من شعبان

كتب على عبد الرحمن

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بحلول ليلة النصف من شعبان.

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان .. وأدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية ،وأن يعم ربوعها السلام بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين.... وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام.

كما هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان .

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان.. وأدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات، وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من آمال وطموحات فى ظل القيادة الحكمية والرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام.

وأرسلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان.

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص برقيتها: يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان.. داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ماتصبو إليه من آمال فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام.