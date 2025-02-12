رابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية 2025 فى الكيمياء والعربى والإنجليزى

كتب محمود طه حسين

ينشر "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة رابط تحميل 6 نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، في مواد اللغة العربية والكيمياء واللغة الإنجليزية بواقع نموذجين في كل مادة، حيث يستطيع الطلاب التعرف على شكل الأسئلة من خلال هذه النماذج من الرابط هنــــــا، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، على أن النماذج الاسترشادية فرصة كبيرة للطلاب للتدريب على أسئلة امتحانات الثانوية العامة استعدادا للاختبار النهائي الذى يعقد فى يونيو المقبل.

مواعيد نشر النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم النماذج الاسرشادية فى مواد اللغة العربية والكيمياء واللغة الإنجليزية، فيما تعلن يوم الخميس 13 فبراير النماذج الاسترشادى فى الكيمياء لغات والجمعة 14 الاحصاء والسبت 15 الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى.

وزارة التربية والتعليم تتيح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة، على أن يتم إتاحة مادة يوميا، كما تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.