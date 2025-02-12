وزارة التعليم تتيح نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، عبر موقعها الرسمى وقناة مدرستنا 3، لتدريب الطلاب على التعرف على شكل الأسئلة بالامتحانات النهائية، والتى تعقد فى يونيو المقبل.

وتعلن الوزارة اليوم الأربعاء 12 فبراير اللغة الإنجليزية، والخميس 13 فبراير الكيمياء لغات، والجمعة 14 الإحصاء، والسبت 15 الفيزياء، والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية، والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات، و18 فبراير الجغرافيا، و19 فبراير الرياضيات التطبيقية، والجمعة 21 الأحياء، والسبت 22 فبراير ماث، والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية، و24 فبراير الرياضيات البحتة، و25 فبراير التاريخ، و27 فبراير بيولوجى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة، على أن يتم إتاحة مادة يوميا عبر الرابط التالي: https://content.moe.gov.eg/qa



كما تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وفي هذا الإطار، تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حلولا نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة من خلال نخبة متميزة من المعلمين على قناة مدرستنا 3 الساعة 10 مساء وفق الجدول المتاح.