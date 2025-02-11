مواصفة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. 46 سؤالاً بالاختبار النهائى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة 2025، موضحة أن الامتحان سوف يتضمن 46 سؤالًا منها 44 سؤالا اختياريا من متعدد وسؤالين مقالى، موضحة أن الأسئلة تخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا، مشيرة إلى أن الطالب يستطيع التعرف على شكل الأسئلة من خلال الدخول على النماذج الاسترشادية لامتحان الكيمياء عبر موقع الوزارة وقناة مدرستنا 3، مشددة على أن النموذج الاسترشادى صورة تجسد الامتحان النهائى للثانوية العامة 2025 من حيث المواصفة وعدد الأسئلة.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة، على أن يتم إتاحة مادة يوميا عبر الرابط التالي:

https://content.moe.gov.eg/qa

كما تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالى، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقى معدل ترميز 27500.

وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حلول نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة من خلال نخبة متميزة من المعلمين على قناة مدرستنا 3 الساعة 10 مساء وفق الجدول المتاح.