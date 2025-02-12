تغيرات مفاجئة.. حالة الطقس من اليوم الأربعاء 12-2-2025 ولمدة 7 أيام

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 12 فبراير 2025 إلى الإثنين 17 فبراير 2025.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:

الأربعاء 12 فبراير 2025

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مع طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الخميس 13 فبراير والجمعة 14 فبراير 2025

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

من السبت 15 فبرير إلى الاثنين 17 فبراير 2025

ارتفاع طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2) درجة

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبه من المسطحات المائية.

طقس بارد وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

ويسود الطقس اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

والبحر الأحمر معتدل لمضطرب : ارتفاع الأمواج (2) : (3) متر، والبحر المتوسط : معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج (2: 3) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.