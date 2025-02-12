تعرف على سلالات الثروة الداجنة فى مصر

كتبت أسماء نصار

تتميز الثروة الداجنة فى مصر بتنوعها وتعدد سلالاتها، فهذا القطاع من القطاعات الرائدة، حيث يبلغ إجمالى الاستثمارات في مزارع الدواجن نحو 100 مليار جنيه.

وفى التقرير التالى نتعرف على أنواع الثروة الداجنة في مصر

سلالات الثروة الداجنة: "الفيومي والدندراوي" تتميز على صعيد إنتاج البيض، فيما تتفوق سلالات "الجميزة، المنتزة الذهبي والفضي، المندرة، الإسكندرية" كسلالات ثنائية الغرض لإنتاج البيض واللحم، بالإضافة إلى الهجن التجارية المخصصة لإنتاج اللحم وأبرزها "التكاملي، الرزي، أبو شعرة".

البط المحلي: بالنسبة للسلالات المحلية المسكوفي «الفيومي، السوداني»، بخلاف "االشيشيني"، و"الدمياطي" والذي يعرفه العامة بـ "بط كبار السن"، نظرًا لارتفاع جودة اللحم وانخفاض نسبة الدهن فيه.

سلالات الأوز: توجد سلالة وحيدة منه وهى "البلدي" والتي تختلف عن السلالة المصري البرية غير المستأنسة، والتي يخلط غير المتخصصين بينها وبين السلالة الأولى.

سلالات الأرانب والسمان والحمام: أبرزها "البلدي، والبلدي الأحمر، والجبلي"، وبالنسبة للحمام تشتهر سلالتين فقط هما "البلدي والبري"، والأخيرة تشتهر بين صغار المربين بـ"البرجي"، بخلاف السمان وتتوافر منه سلالة واحدة وهي "الياباني".