مضاد للأكسدة فى بعض الخضراوات والفاكهة يمنع "شيب" الشعر

كتبت مروة هريدى

اكتشف باحثون من جامعة ناغويا في اليابان السر فى إيقاف الشيب المبكر للشعر والحصول على مظهر شبابى، والذى يكمن في أحد مضادات الأكسدة الشائعة في بعض أنواع الخضراوات والفاكهة والأعشاب والتوابل أيضًا، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ووفقًا للدراسة فإن أحد مضادات الأكسدة والمعروفة باسم اللوتولين يمكن أن تمنع شعرك من التحول إلى اللون الرمادي من خلال الحفاظ على الإندوثيلين ونشاط الخلايا الصبغية في الشعر، ويعد شيب الشعر علامة شائعة على الشيخوخة، حيث تموت الخلايا الصبغية في بصيلات الشعر تدريجيًا مع تقدم الناس في السن، ومع ذلك، يمكن أيضًا أن يحدث الشيب المبكر للشعر لأسباب مثل الإجهاد والتدخين والتعرض للأشعة فوق البنفسجية وتناول بعض الأدوية أو العوامل الوراثية.

وأثبتت الدراسة اليابانية والتي نشرت في مجلة Antioxidants بنجاح فعالية أحد مضادات الأكسدة في إبطاء هذه العملية، وكجزء من هذه الدراسة، كان هدف الباحثين هو معرفة تأثير ثلاثة مضادات أكسدة وهم اللوتيولين، والهيسبيريتين، والديوسميتين لتقييم تأثيراتها المضادة للشيب، وكانت النتيجة مفاجئة، وهى أن اللوتيولين فقط، وليس الهسبيريتين أو الديوسميتين، الذى أظهر تأثيرات كبيرة للوقاية من شيب الشعر من خلال الحفاظ على خلايا التصبغ في الشعر.



ما اللوتيولين؟ وفهم تأثيراته المضادة للشيب المبكر:



اللوتيولين هو أحد الفلافونويدات الصفراء الموجودة في النباتات والفواكه والخضراوات، وله العديد من الفوائد الصحية المحتملة، بما في ذلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للسرطان، وقد يكون للوتيولين تأثير مضاد للشيب بسبب تأثيره على الإندوثيلين، وهي بروتينات تلعب دورًا حاسمًا في الاتصال الخلوي، وفي الدراسة، حافظت علاجات اللوتيولين على تعبير الإندوثيلين ومستقبلاتها، ويساعد هذا في منع انخفاض نشاط الخلايا الصبغية الذي يؤدي عادة إلى الشيب.

من جانبه، قال البروفيسور كاتو أحد مؤلفى الدراسة: "من المثير للاهتمام أن اللوتيولين كان له تأثيرات محدودة على دورات الشعر، مما يشير إلى أن تأثيره الأساسي هو على التصبغ وليس نمو الشعر أو تساقطه.. هذا الإجراء المستهدف يجعل اللوتيولين مرشحًا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص لمعالجة الشيب المرتبط أيضًا بالعمر".

وتعد الخضراوات مثل الكرفس والجزر والبروكلي والفلفل الأخضر والبقدونس مصادر ممتازة للوتيولين، تحتوي الفواكه مثل التفاح والبرتقال والتوت أيضًا على كميات كبيرة منه، بالإضافة إلى ذلك، توفر الأعشاب مثل الزعتر وإكليل الجبل والبابونج، إلى جانب بعض أنواع الشاي، تعزيزًا طبيعيًا لهذا المركب، وقد يؤدي دمج الأطعمة الغنية باللوتيولين بانتظام في نظامك الغذائي إلى دعم الشيخوخة الصحية وتقليل الالتهابات والمساعدة في الحفاظ على تصبغ الشعر ومنع الشيب المبكر.