ماذا يحدث عند تناول عصير الكرفس يوميًا؟

كتبت مروة هريدى

اكتسب عصير الكرفس شعبية كبيرة باعتباره إكسيرًا صحيًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لاحتوائه على العناصر الغذائية الأساسية التي تحقق العديد من الفوائد الصحية، ويمكن أن يكون عصير الكرفس إضافة منعشة ومفيدة لنظامك الغذائي، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلي.. 8 فوائد صحية لتناول عصير الكرفس يوميًا:

غني بالعناصر الغذائية

يعد عصير الكرفس مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية الأساسية، فهو غني بفيتامينات A، C، K، بالإضافة إلى حمض الفوليك والبوتاسيوم، وتلعب هذه العناصر الغذائية دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة العامة، من دعم الجهاز المناعي إلى تعزيز صحة الجلد والعظام.

يدعم الترطيب

بفضل محتواه العالي من الماء - حوالي 95٪ - يعد عصير الكرفس طريقة ممتازة للبقاء رطبًا، حيث يعد الترطيب المناسب ضروريًا لوظائف الجسم، بما في ذلك الهضم والدورة الدموية وتنظيم درجة الحرارة، ويمكن أن يساعد شرب عصير الكرفس في الحفاظ على توازن السوائل لديك والحفاظ على عمل جسمك على النحو الأمثل.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي عصير الكرفس على مركبات يمكن أن تدعم الهضم الصحي، ويُعتقد أن له تأثير مدر للبول خفيف ويمكن أن يساعد في تحفيز إنتاج حمض المعدة، مما يساعد في الهضم، وقد يساعد الصوديوم الطبيعي الموجود في عصير الكرفس أيضًا في موازنة الإلكتروليتات ودعم صحة الأمعاء.

خصائص مضادة للالتهابات

الكرفس غني بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، مثل الفلافونويد والبوليفينول، ويمكن أن تساعد هذه المركبات في تقليل الالتهاب في الجسم، وهو أمر مفيد لإدارة الحالات المزمنة وتحسين الصحة العامة.

يدعم صحة القلب

يمكن أن يساهم البوتاسيوم والألياف الموجودة في عصير الكرفس في تعزيز صحة القلب، ويساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم، بينما تدعم الألياف مستويات الكوليسترول الصحية، ومن خلال تضمين عصير الكرفس في نظامك الغذائي، يمكنك دعم صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يطرد السموم من الجسم

غالبًا ما يتم الترويج لعصير الكرفس لخصائصه في إزالة السموم، فهو يحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في طرد السموم من الجسم ودعم وظائف الكبد، وقد يساعد شرب عصير الكرفس بانتظام في عمليات إزالة السموم الطبيعية من الجسم، ما يعزز بيئة داخلية أنظف.

يعزز وظيفة المناعة

يمكن أن يساعد المحتوى العالي من فيتامين C في عصير الكرفس في تعزيز جهاز المناعة لديك، ويُعرف فيتامين C بدوره في تعزيز وظيفة المناعة والحماية من العدوى ودعم الصحة العامة، ويمكن أن يساهم الاستهلاك المنتظم لعصير الكرفس في تقوية دفاعات المناعة.

قد يحسن صحة الجلد

يمكن أن تساهم الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في عصير الكرفس في الحصول على بشرة أكثر صحة وإشراقًا، حيث يدعم فيتامين C إنتاج الكولاجين، وهو أمر ضروري لمرونة الجلد وصلابته، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد خصائص الترطيب لعصير الكرفس في الحفاظ على بشرتك رطبة ومتوهجة.

للاستمتاع بفوائد عصير الكرفس، ما عليك سوى عصر سيقان الكرفس الطازجة وشرب العصير على معدة فارغة لامتصاص مثالي، ومن المهم استخدام الكرفس العضوي إذا أمكن لتجنب المبيدات الحشرية والتأكد من حصولك على أقصى استفادة من عصيرك.

وفي حين أن عصير الكرفس يمكن أن يكون إضافة مفيدة لنظام غذائي صحي، فمن الضروري أيضًا الحفاظ على نظام غذائي ونمط حياة متوازنين من أجل الصحة العامة، كما يُفضل استشارة طبيبك الخاص للتأكد من أن تناول عصير الكرفس مناسب لاحتياجاتك الصحية الفردية.