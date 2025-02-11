تعرف على الفشل الكلوى الحاد "المفاجئ".. أبرز الأعراض وطرق العلاج

كتبت : دانه الحديدى

الفشل الكلوى هو حالة مرضية تحدث بسبب عدم قدرة الكلى على القيام بوظيفتها بتصفية الدم من الفضلات والسموم، وإخراجها عن طريق البول، وقد يستغرق مريض الكلى فترة طويلة، تصل لسنوات، حتى تتوقف كليتاه تماما عن العمل وللأبد، وهو ما يعرف بـ" الفشل الكلوى المزمن"، إلا أنه يوجد نوع أخر من الفشل الكلوى يحدث بشكل مفاجئ، وهو "الفشل الكلوى الحاد".

ووفقا لموقع "كليفلاند كلينك"، فإن حوالى 2 مليون شحص حول العالم يصابون سنويا بالفشل الكلوى المزمن، ويمر مريض الكلى بخمس مراحل مرضية للوصول إلى المرحلة الأخيرة وهى توقف الكلى تماما عن العمل، بما يعنى ضرورة الخضوع لجلسات الغسيل الكلوى، وقد يخضع جراحة زراعة الكلى، إلا أن الأمر يختلف في حالة الفشل الكلوى الحاد، والذى يظهر على المريض بشكل مفاجئ خلال أيام قليلة وأحيانا عدة ساعات.

والفارق الجوهرى بين الفشل الكلوى المزمن والحاد، هو أنه في حالة الفشل المزمن لا تعود الكلى للعمل نهائيا، بما يعنى خضوع المريض لجلسات الغسيل الكلوى المنتظمة لما تبقى من حياته، لكن في حالة الفشل الكلوى الحاد، يمكن أن تعود الكلى للعمل مرة أخرى بشكل طبيعى، وذلك في حالة تلقى المريض العلاج اللازم.

أعراض الفشل الكلوى الحاد



وفقا لموقع "Web md" قد لا تظهرأعراض واضحة للإصابة بالفشل الكلوى المزمن، وتعتمد سرعة ظهور المرض على وضع وظائف الكلى لدى المريض، وأحيانا تظهر أعراض مرتبطة بعدم قدرة الكلى على العمل، مثل :



التبول بمعدل أقل من الطبيعى

تورم في الساقين والكاحلين والقدمين، بسبب احتباس السوائل فى الجسم

آلام المفاصل

الشعور بالنعاس أو التعب الشديد

ضيق التنفس

الحكة

فقدان الشهية والشعور بالألم في المعدة والظهر

القىء أو الرغبة في القىء

ألم أو الشعور بالضغط في الصدر

رعشة في العضلات

الحمى

نزيف الأنف

الغيبوبة، والتي تحدث في الحالات الشديدة

أسباب الفشل الكلوى الحاد



يوجد 3 أسباب رئيسية تؤدى إلى فشل الكلى بشكل مفاجئ، مثل:

شيء عارض يؤثر على تدفق الدم إلى الكليتين

عدوى

الفشل الكبدى

التعرض لسكتة قلبية

الحروق الخطيرة أو الجفاف

فقدان الدم أو السوائل

بعض الأدوية

حالة مرضية تمنع التبول بشكل طبيعى

بعض حالات سرطان المثانة أو عنق الرحم أو القولون أو البروستاتا

حدوث جلطات للدم في المسالك البولية

تضخم البروستاتا

حصوات الكلى

تلف الأعصاب في المثانة

حدث يؤدى إلى تلف الكلى بشكل مباشر

جلطات الدم

رواسب الكوليسترول

بعض الأدوية التى يمكن أن تلحق الضرر بالكلى بشكل مباشر

التهاب كبيبات الكلى، وهى حالة تصبح فيها مرشحات الكلى ملتهبة. يمكن أن يحدث هذا بسبب عدوى أو مرض مناعي أو التعرض للسموم.

وترتفع عوامل الخطر للإصابة بالفشل الكلوى الحاد في عدة حالات، مثل أن يكون المريض مصابا بمرض السكر أو ضغط الدم المرتفع، أو ضيق الشريان التاجى أو قصور القلب، أو إن كان المريض يعانى من مرض مزمن في الكلى أو الكبد.

علاج الفشل الكلوى الحاد



أحيانا قد يؤدى الفشل الكلوى الحاد إلى توقف الكلى بشكل دائم، بما يعنى تحول الحالة إلى الفشل الكلوى المزمن، لكن في الكثير من الأحيان يمكن الشفاء من المرض وعودة الكلى إلى طبيعتها، خاصة إذا تم إكتشاف المرض وعلاجه بشكل مبكر.

وبجانب العلاجات الدوائية، قد يصف الطبيب للمريض نظاما غذائيا لمساعدة كليتيه على التعافى سريعا، يعتمد على الحد من كميات الملح في الطعام والاعتماد على الأطعمة منخفضة البوتاسيوم.



نصائح للوقاية من الفشل الكلوي الحاد



توجد بعض العادات الصحية التي يمكنها تقليل خطر الإصابة بالفشل الكلوي الحاد، على رأسها:

-الحذر عند تناول مسكنات الألم دون وصفة طبية.

-المتابعة الطبية إذا كان الشخص معرضًا لخطر الإصابة بالفشل الكلوي الحاد، بسبب إصابته مسبقا بأحد أمراض مرض الكلى.

-الحفاظ على نمط حياة صحي.