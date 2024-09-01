اعرف أسباب احتباس الماء فى الجسم.. أبرزها الملح الكتير فى أكلك

كتب - حسام الشقويرى

هل لاحظت يومًا تورمًا في قدميك أو يديك، وتساءلت عن سبب ذلك؟ قد يكون هذا الانتفاخ ناتجًا عن احتباس الماء، المعروف أيضًا باسم احتباس السوائل أو الوذمة، ولا يحدث هذا فقط بسبب نتوء أو إصابة، قد يحدث عندما يحتفظ جسمك بسوائل إضافية لأسباب مختلفة مثل تناول كميات كبيرة من الملح، أو التغيرات الهرمونية، أو حتى الجلوس لفترات طويلة، يمكن أن يجعلك السائل الزائد تشعر بالانتفاخ وعدم الراحة، كثير من الناس لا يدركون ذلك، لكن احتباس الماء يمكن أن يكون مرتبطًا أيضًا بحالات صحية خطيرة مثل مشاكل القلب أو الكلى، وفقًا لما نشره موقع healthshots.

أسباب احتباس الماء

ويحدث احتباس الماء، المعروف أيضًا باسم الوذمة، عندما تتراكم السوائل الزائدة في أنسجة الجسم، ما يسبب التورم.

وتشمل أعراضه الشائعة الانتفاخ وعدم الراحة، خاصة في الساقين والكاحلين واليدين.

يمكن أن ينتج عن عوامل مثل تناول كميات كبيرة من الصوديوم والملح فى طعامك، أو الجلوس لفترات طويلة، أو التغيرات الهرمونية، أو الحالات الصحية الأساسية مثل أمراض القلب أو الكلى. في بعض الحالات، يتم تقليله من تلقاء نفسه ولكن في بعض الحالات، قد يتطلب عناية طبية.

أعراض احتباس الماء

قد يؤدي احتباس الماء إلى شعورك بثقل أكثر من المعتاد ويسبب تورمًا وانتفاخًا في المناطق المصابة. فيما يلي بعض الأعراض الشائعة لاحتباس الماء:

الانتفاخ حول منطقة البطن.

تورم في مناطق مثل الساقين والقدمين واليدين والكاحلين.

ألم في أجزاء الجسم المصابة ووجع.

المفاصل المتصلبة.

تقلبات الوزن غير المبررة.