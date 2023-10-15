اليوم السابع
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تعرف على الأعراض الشائعة لسرطان المثانة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:00 ص
تعرف على الأعراض الشائعة لسرطان المثانة سرطان المثانة
كتب حسام الشقويرى

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يعد سرطان المثانة عاشر أكثر أنواع السرطان شيوعًا حول العالم، ويحدث عادة عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فما فوق، ويمكن أن يسبب سرطان المثانة عدة أعراض وليس بالضرورة أن تكون مرتبطة بمضاعفات المسالك البولية وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.
 
وسرطان المثانة هو نوع من السرطان يتطور عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية في بطانة المثانة بشكل لا يمكن السيطرة عليه ، وغالبًا ما يتم تصنيفه إلى نوعين رئيسيين هما سرطان المثانة غير الغازي للعضلات (NMIBC) وسرطان المثانة الغازي للعضلات (MIBC)".
 
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بعض الأعراض البولية الشائعة لسرطان المثانة تشمل:

البيلة الدموية، والمعروفة أيضًا بالدم في البول، هي أحد الأعراض المميزة لسرطان المثانة
كثرة التبول
ألم أو حرقان أثناء التبول
الرغبة القوية في التبول 
- آلام أسفل الظهر، خاصة عندما يكون السرطان في مرحلة متقدمة

يسبب سرطان المثانة أيضًا أعراضًا غير بولية

من المهم التعرف على الأعراض غير البولية لسرطان المثانة، حيث غالبًا ما يتم التغاضي عنها، مما يؤخر التشخيص والعلاج. وتشمل هذه:

 

التعب الناتج عن مجهود الجسم في مقاومة المرض

غالبًا ما يحدث فقدان الوزن غير المقصود عندما يكون السرطان في مرحلة متقدمة

آلام العظام والكسور ومشاكل الهيكل العظمي الأخرى عندما ينتشر سرطان المثانة إلى العظام

والتشخيص المبكر لسرطان المثانة أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب. 
 
عندما يتم اكتشاف سرطان المثانة مبكرًا، غالبًا ما يقتصر على بطانة المثانة، ما يجعله أكثر قابلية للعلاج، وهذا يساعد أيضًا في الحفاظ على وظائف المثانة، كما يقلل بشكل كبير من خطر انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، الأمر الذي قد يسبب مشكلة. 
 






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