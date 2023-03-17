بعد جراحة زراعة الكلى.. أفضل نظام غذائي لتجنب المضاعفات

كتبت ميرفت رشاد

يعد تناول نظام غذائي صحي أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة جيدة بعد زراعة الكلى، يمكن أن يتسبب الفشل الكلوي في خسائر كبيرة في الجسم ، ولكن مع وجود كلية جديدة ، يمكن للمرضى التغلب على معظم قيود التمثيل الغذائي التي واجهوها قبل عملية الزرع، تلعب التغذية السليمة دورًا حيويًا في التعافي بعد الزراعة والصحة على المدى الطويل،وإليك كل ما تريد معرفته عن ما يجب فعله وتجنبه بعد زراعة الكلى ، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

بعد الجراحة ، قد يحتاج المرضى إلى اتباع بروتوكول محدد لنظامهم الغذائي ، بدءًا من اتباع نظام غذائي سائل والتقدم إلى الأطعمة اللينة ثم اتباع نظام غذائي عادي، التغذية الجيدة ضرورية للمساعدة في التئام الجروح والوقاية من الالتهابات والحفاظ على توازن الكهارل، بمجرد أن يبدأ الطعام الصلب ، يتم تناول ما يلي:

1. الترطيب



يعتبر الترطيب الكافي أمرًا ضروريًا للتعافي الجيد، يعتبر شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا أمرًا مثاليًا، يجب تجنب الإفراط في تناول الكافيين لأنه يعمل كمدر للبول.

2. الطاقة



يعد تناول السعرات الحرارية الكافية ضروريًا لمساعدة الجسم على البقاء نشيطًا حتى يتم التئام الجروح بشكل أسرع، يوصى باستهلاك 30-35 سعرة حرارية لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا خلال مرحلة التعافي، يجب أن تكون الحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان جزءًا من كل وجبة أو وجبة خفيفة، إذا كان الهضم لا يصل إلى المستوى المطلوب ، فيمكن أيضًا استخدام الحبوب سهلة الهضم مثل الأرز ،لا ينصح بالإفراط في تناول السكر لأن معظم المرضى يتناولون المنشطات.

3. البروتينات



يرتبط الفشل الكلوي بفقدان كتلة العضلات ، مما يجعل من المهم تناول البروتينات الجيدة بكميات كافية يوميًا، البروتينات ضرورية أيضًا للمساعدة في الحفاظ على سلامة الجهاز المناعي، أضف البيض أو الدجاج أو السمك إلى كل وجبة، استهلك كمية كافية من منتجات الألبان للحصول على الكالسيوم الذي توفره.

4. البوتاسيوم



كل مريض كلى على دراية بالبوتاسيوم ، وبعد الزرع ، يراقب الفريق الطبي هذا المعدن بصرامة، تعد مستويات الدم أداة جيدة للمساعدة في اختيار الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الليمون والخوخ والموز أو تجنبها إذا لزم الأمر.

5. الصوديوم



للصوديوم أهمية كبيرة لقياس صحة الكلى، أثناء وجودك في المستشفى ، سيعطيك فريق التغذية بعض الملح الإضافي عند الحاجة.

الأطعمة النيئة مثل السلطات والفواكه والبراعم غير المطبوخة سيتم تجنبها لمنع دخول الميكروبات ، كما يجب تجنب بعض الأطعمة مثل الرمان والجريب فروت لأنها موانع مع الأدوية المثبطة للمناعة، كما يجب تجنب السكريات المكررة والكربوهيدرات المكررة والأطعمة المصنعة تضر بصحة الجسم .