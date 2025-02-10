كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يغير الصيام المتقطع حياتك، ولكن الأخطاء الشائعة يمكن أن تجعلك متعبًا وجائعًا، لذا يمكنك اتباع هذا النظام الغذائي مع تجنب هذه الأخطاء التي سنذكرها في السطور التالية للاستفادة من دايت الصيام المتقطع وتحقيق فقدان الوزن المثالي، بحسب موقع "تايمز ناو".

6 أخطاء فى الصيام المتقطع يجب تجنبها حتى لا تشعر بالجوع

1. الانتقال من الصفر إلى الصيام المتقطع

لن تنتقل من حالة تناول الطعام على مدار اليوم إلى حالة الصيام المتقطع بين عشية وضحاها، ابدأ ببطء - جرب نافذة تناول الطعام لمدة 12 ساعة واعمل على تقليلها تدريجيًا حتى لا تشعر بالجوع.

2. التعامل مع توقيت تناول الطعام كفرصة لأكل كل شيء بدون حساب

فقط لأنك صمت طوال اليوم لا يعني أن نافذة تناول الطعام الخاصة بك هي تصريح مجاني لتناول كل الأطعمة، حيث أن هذا من الأخطاء الشائعة، لأن الصيام ليس حالة "تجويع ثم نهم" لكن تناول وجبات متوازنة مع البروتين والدهون الصحية والألياف.

3. تناول الطعام مثل العصفور

من الأخطاء الشائعة تناول الطعام مثل: العصفور خلال دايت الصيام المتقطع، من خلال تناول كميات قليلة جداً من الأطعمة، حيث يحتاج جسمك إلى الوقود، كما إن التوفير في السعرات الحرارية يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويجعلك تشعر بالجوع، لذا ابحث عن حل وسط وقم بتغذية نفسك بشكل صحيح.

4. نسيان شرب الماء

هل تعلم أن جسمك يتكون من 60% ماء؟، لذا فإن نسيان شرب الماء من الأخطاء الشائعة عند اتباع الدايت، حيث يمكن للجفاف أن يخدع عقلك ليعتقد أنك جائع بينما أنت في الواقع في حاجة ماسة إلى كوب من الماء، بالإضافة إلى ذلك، يساعد شرب كمية كافية من السوائل في إبعاد الصداع والتعب والشعور بـ "جفاف الفم". لذا، اشرب السوائل بحكمة.

5. تجاهل العلامات التي تشير إلى أنك تعانى من الجفاف

إذا كنت تشعر بالدوار أو التقلب المزاجي باستمرار، فهناك شيء خاطئ، يجب أن يجعلك الصيام تشعر بالسعادة، استمع إلى جسدك - إذا كان يرغب في تناول الطعام، فقم بتعديل نهجك.

6. توقع الحصول على عضلات بطن مشدودة في أسبوع

الصيام المتقطع ليس تعويذة سحرية، تجعلك تحصل على عضلات بطن مشدودة، حيث يتطلب التقدم وقتًا ومثابرة، استمر في ذلك، وكن صبورًا، ولا تثبط عزيمتك إذا لم تكن النتائج فورية.